Despidos masivos en Novo Nordisk ante competencia por Wegovy

A través de un comunicado, la compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk, anunció el recorte de unos 9,000 puestos de trabajo como un plan para reducir gastos tras la elevada competencia en el mercado.

La empresa fabricante del medicamento para bajar de peso Wegovy, indicó este miércoles que el recorte representa el 11% de su fuerza laboral. “Nuestros mercados están evolucionando, especialmente el de la obesidad, ya que se ha vuelto más competitivo y está más orientado al consumidor”, dijo el presidente y director ejecutivo Mike Doustdar.

Según Novo Nordisk se espera despedir unos 5,000 trabajadores en la sede de Dinamarca; sin embargo, no especificó sobre la ubicación de los 4,000 puestos de trabajo restantes.

El fabricante del medicamento para la diabetes Ozempic, el cual también es usado para bajar de peso señaló que los recortes representarán un ahorro de aproximadamente $1,250 millones de dólares para finales del próximo año.

“Nuestra empresa también debe evolucionar. Esto implica inculcar una cultura centrada en el rendimiento, utilizar nuestros recursos con mayor eficacia y priorizar la inversión donde tenga mayor impacto: en nuestras áreas terapéuticas líderes”, dijo Doustdar.

El ahorro que representará la ola de despidos será utilizado según la compañía para el desarrollo e investigación de la diabetes y obesidad. Ante el anuncio, las acciones de la compañía con sede en Bagsværd, Copenhague aumentaron 58 centavos a $54,88 dólares.

