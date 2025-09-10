Hallan cuerpo de kayakista desaparecido hace más de un año en lago de Wyoming

Un equipo de recuperación encontró el cadáver que se cree pertenece a Wesley Dopkins, de 43 años, desaparecido desde el 15 de junio de 2024 cuando remaba en el lago Jackson, en el Parque Nacional Grand Teton, Wyoming.

La recuperación ocurrió el lunes, luego de que la organización sin fines de lucro que participaba en la búsqueda localizara los restos el domingo a una profundidad de 420 pies (130 metros).

La desaparición en el lago Jackson

Dopkins, originario de St. Paul, Minnesota, fue visto por última vez sin chaleco salvavidas mientras remaba desde Elk Island hasta Waterfalls Canyon, en la costa oeste del lago.

Poco después, su kayak plegable, remo y bolsa impermeable fueron hallados a la deriva en la orilla este. Las primeras operaciones de búsqueda con helicópteros, botes, equipos terrestres y perros no dieron resultados.

Aunque aún se desconoce qué ocurrió, las autoridades señalaron que la hipotermia es uno de los principales peligros en los lagos de Wyoming, cuyas aguas permanecen frías incluso en verano.

El lago Jackson, un embalse en el río Snake, se encuentra al pie de la cordillera Teton, dentro del Parque Nacional Grand Teton, uno de los destinos más visitados de Wyoming por sus paisajes alpinos y actividades acuáticas.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón