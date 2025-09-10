Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cambio de actitud se viene de alguien que te importa mucho, vas a notar cómo empieza a mostrarte interés y eso te va a mover el tapete. Pero aguas, porque también podrías entrar en bajón al ver que algo no salió como esperabas. No te me descuides con la comida, que el estómago no perdona y menos en estos días. Ponte a pensar, mija, lo que has hecho en el año, lo que dejaste a medias y lo que ni intentaste; tienes todo para lograr tus metas, pero te pierdes cuidando vidas ajenas que ni agradecen. Recuerda, como enemigo no tienes compasión: quien te la hace, tarde o temprano te la paga.
Es semana buena para meditar tu vida, revisar si lo andado ha sido suficiente o si necesitas moverle más al asunto. Puede llegarte noticia de alguien del pasado, pero no te hagas ilusiones, no son regresos de amor, son cierres de ciclo. Aprende a decir que no, porque no naciste pa’ cargar con las broncas del mundo entero. Date tu lugar, mijita, y trabaja más en ti, en tus sueños, en esa seguridad que siempre te ha distinguido. Ponte las pilas, que el que mucho da y poco recibe, se acaba secando el corazón.
VIRGO
Tus cambios de humor van a estar a la orden del día: hoy sonríes y mañana nadie te aguanta. Tu sexto sentido se va a prender como alarma, avisándote de alguien que busca pasarse de listo contigo. Hazme caso, prende una veladora abre caminos, límpiate de pies a cabeza y léete una oración, eso te va a abrir paso en amor, dinero y éxito. Vienen mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar lo que sí tienes y no lo que te falta.
No permitas que amistades del pasado que ya te fregaron la existencia regresen a meterse en tu vida. Ya no te caigas sola ni mendigues amor donde nomás te dan dolores de cabeza. Reemplaza al que no te busca y no le llores al que nunca supo lo que valías. Puede que te dé coraje ver actitudes de alguien cercano, pero recuerda: la vida te da oportunidades, tú sabrás si agarras las buenas o si sigues recogiendo migajas.
No olvides que el amor propio es tu base, mija, y que cuando aprendes a decir “hasta aquí”, hasta las energías cambian a tu favor. Ponte lista, porque estos días se prestan pa’ soltar, sanar y dejar de perder tiempo en quien ni al baño solo va.
LIBRA
Aprende de tus errores y no te me dejes llevar por gente que apenas conoces. Críticas vas a recibir, pero no te asustes, es pura envidia de la buena, de esa que se gana sin querer. Si tienes pareja, cuida tu lengua, porque una palabra mal dicha puede doler más que un golpe. Dos amistades van a terminar su relación y, aunque al principio te sorprenda, luego vas a ver que era lo mejor.
Tus sentimientos entran en un proceso de cambio que te van a llevar a lo que realmente mereces. No te menosprecies ni te des menos valor del que tienes, porque nadie va a reconocer lo que tú misma no respetas. Amores del pasado podrían aparecer y noticias de alguien muy importante llegarán para sacudirte el corazón. Tú siempre consigues lo que te propones y el dinero se te da, porque sabes cómo buscarlo. Críticas vas a escuchar, pero a estas alturas ya ni te hacen cosquillas.
Pon una veladora roja con canela pa’ abrir caminos en el amor y mejorar cualquier relación que esté floja. Eso sí, cuídate de las envidias, porque hay quien quisiera verte caer. Ábrete paso con gracia, librazo, porque quien te envidia, quisiera tener lo que tú ya tienes.
ESCORPIÓN
Te llega un chisme familiar que te hará reflexionar un chorro sobre la vida. También se aproxima una amistad nueva de piel clara, junto con sorpresas y viajes que te van a mover la rutina. Noticia importante relacionada con trabajo o familia se hace presente, así que mantén los oídos bien abiertos. Tu vida siempre será de subidas y bajadas, pero la clave está en aprender a disfrutar tanto lo bueno como lo malo, porque nada es eterno.
Deja ya de andar mendigando cariño, escorpion, date tu lugar, porque vales y lo sabes. Amores del pasado que te dolieron todavía te pesan, pero cuando logres soltarlos, vas a conocer lo que es la verdadera felicidad. Y sí, nuevos amores llegarán, pero mientras tanto disfruta tu soltería, que de amargados está lleno el mundo.
No le hagas caso a la gente que te critica, al final ni pa’l refresco te da. Recuerda quién eres, lo que vales y hacia dónde quieres ir. Porque sí, a veces te pierdes en tu camino, pero siempre hay chance de retomar. Eso sí, aguas con caídas, golpes y descuidos que en estos días estarán al acecho.
PISCIS
Medita bien ese sueño profesional que tanto has deseado desde hace rato, porque ahora sí se puede materializar, pero aguas, no lo descuides por andar resolviendo broncas ajenas que ni provecho te dejan. Las próximas fechas vienen cargadas de oportunidades pa’ crecer en varios aspectos, solo necesitas enfocarte.
Ya deja de dejarte influenciar por personas que no suman nada, atiende tus propios problemas y no dejes que cualquiera se meta en tu vida como si fueran dueños de ella. Te llega noticia de una amistad que te va a cambiar la forma de ver las cosas. Prende una veladora abre caminos, eso te ayudará a renovar energías y atraer dinero y trabajo, sobre todo si andas atravesando baches económicos o laborales.
No tengas miedo de enfrentar nuevos retos, esos son los que te darán las herramientas pa’ que el día de mañana no tropieces con la misma piedra. Es momento de perdonar, soltar rencores y trabajar en lo que sí te conduce a algo bueno. Todo lo que emprendas de ahora en adelante debe girar en torno a tu vida y no a la de los demás. Ponte metas realistas, de corto y mediano plazo, y verás cómo se acomoda tu camino.
ACUARIO
El amor vuelve a tu vida con más fuerza e intensidad que antes, y lo que antes no se dio, ahora el destino te lo va a pagar con creces. Prepárate, porque llegan momentos bellos gracias a una persona que retorna a tu historia. Si ya tienes pareja, se avecina una situación que los hará más unidos, como si la vida les pusiera una prueba para salir reforzados.
Eso sí, no faltarán los malos comentarios y chismes de amistades, que lo único que harán será ponerte de malas. Déjalos pasar, que lo que no te da pa’l gasto no tiene por qué opinar. Puede que te sientas ignorado o como cero a la izquierda frente a cierta persona que te controla demasiado.
Se viene una semana intensa, llena de cambios que te van a abrir los ojos para saber con quién sí, con quién no y con quién jamás. Es posible que experimentes soledad, pero en lugar de quejarte, acércate más a tu familia, porque ahí está tu verdadera fortaleza. Acuérdate, ellos siempre serán tu punto débil y tu refugio cuando el mundo te cierre puertas.
CAPRICORNIO
Días de cambios intensos se asoman y de cada caída tendrás que sacar aprendizaje, aunque te cueste. Te la pasas preocupándote mucho por el futuro, sin darte cuenta de que ni siquiera sabes si vas a estar en él. No te amargues por nadie, aprende a soltar, dejar ir y perdonar, porque la vida es más corta de lo que imaginas.
Te vas a enterar de un chisme que ronda en tu familia y, aunque no quieras, te va a hacer mover el tapete. La suerte cambia en temas de trabajo, dinero y hasta en cuestiones de azar. Eso sí, cuida tu carácter y la manera en que pides las cosas, porque a veces exiges de más y nadie te aguanta; no vaya a ser que te pongan en tu lugar de manera grosera y hasta en público.
Aguas con pérdidas de objetos o accidentes tontos, porque en estos días estarán presentes. También cuídate de amistades falsas y chismosas que solo contaminan tu energía. Es momento de hacer una limpia en tu círculo cercano. Y ojo, no te claves con los tropiezos: cada golpe de la vida trae enseñanza, pero también la oportunidad de reinventarte y salir más fuerte.
SAGITARIO
Un proyecto que tenías bien pensado se cancela por cuestiones económicas y por la envidia de gente que no soporta verte crecer. Aprende a confiar en hechos y no en palabras huecas. Sáfate de esa bola de personas tontas que solo estorban y no te dejan avanzar.
Hazte un favor: compra una veladora “tapa boca”, límpiate con ella, reza la oración y enciéndela; te servirá para callar chismes y habladurías en tu contra, que esta vez vienen hasta de tu propia familia. Tu meta y objetivo deben enfocarse en tu felicidad, no en la de los demás. Ponte a trabajar en lo que te hace bien y en ser mejor persona, porque ahí encontrarás ese equilibrio que tanto necesitas.
Si piensas moverle a tu economía, trabajo o sentimientos, este es el mejor momento para hacerlo. Los planetas se alinean pa’ que consolides sueños y planes que traías atorados. No dejes pa’ mañana los problemas que puedes resolver hoy. Y recuerda, mi cielo, que terminar este mes sin rencores ni broncas es la mejor forma de renovar tus energías y abrir camino a lo que viene. Nada de cargas viejas, suelta lo que no sirve y agarra vuelo como solo tú sabes hacerlo.
ARIES
Prende un incienso de canela y enciende una velita roja con miel, eso atraerá amor y paz al hogar. La vida te pondrá en una situación medio complicada, pero tranqui, las cosas se van a acomodar solitas. Tu familia será tu punto débil, pero también tu mayor fuerza; dedícales más tiempo porque son quienes siempre estarán.
Deja de gastar energía en tonterías que no te dejan nada y concéntrate en mejorar tu economía, tu ánimo y tus sentimientos. Se vienen pruebas fuertes, pero sabrás enfrentarlas con la cabeza en alto. Ponte buzo y ve tras lo que de verdad mueve tu corazón, no esperes que los demás te den lo mismo que tú das, porque ahí es donde más se sufre.
No te tomes todo tan apecho o vas a terminar dañando a quienes quieres. Amor a distancia se esfuma y te vas a enterar de infidelidades o fallas que no tienen arreglo. También hay una amistad que está en la cuerda floja, así que define si la conservas o la mandas al baúl de los recuerdos. Aprende a soltar lo que no te suma, Aries, porque tu vida apenas empieza a abrirse camino.
TAURO
Prepárate porque la vida te traerá sorpresas que ni esperabas. Ya estuvo bueno de descuidar tu imagen, porque aunque digas que no importa, en el ambiente donde te mueves es pieza clave pa’ conseguir lo que deseas, incluso a esa persona que te trae pensando. Recuerda: no le des trato de prioridad a quien siempre te ha visto como opción.
Se vienen chismes fuertes, no dejes que te muevan ni te dejes manipular por opiniones de gente que ni conoces bien. Críticas negativas habrá, pero que se te resbalen como agua. Cuidado con tu carácter porque estarás insoportable y eso puede meterte en problemas, sobre todo si ya tienes pareja.
Una amistad te pedirá consejo, pero si no sabes qué decir, mejor cállate, porque sus errores no deben ser tu culpa. Los sueños podrían ponerte en contacto con alguien que ya no está en este plano, así que pon atención. Échale muchas ganas al trabajo, porque lo que hagas en estos días será clave para consolidar grandes proyectos. Tu carácter va mejorando, poco a poco irás dejando atrás a esas personas que solo te estorban y te dañan la existencia.
GÉMINIS
No tomes decisiones importantes todavía, Géminis, deja que el polvo se asiente. Quita de tu camino todo lo que ha sido obstáculo y verás cómo se abre la puerta de la felicidad. A veces te deprimes por cosas sin importancia, pero recuerda que tu familia te necesita y no los puedes dejar ni a sol ni a sombra.
Aprende a creer más en ti y en tus capacidades. Eso sí, cuida por dónde pisas, porque podrías cometer errores que después costarán caro. La vida te ha dado golpes y eso te ha vuelto más frío, casi inexpresivo, pero dentro de ti hay un amor inmenso que quieres dar y que, cuando lo hagas, cambiará todo tu panorama.
En lo laboral, vienen cambios fuertes que te llevarán por buen camino, pero solo si tomas las decisiones con seguridad. Una noticia inesperada sobre un familiar y la posibilidad de un viaje fuera de la ciudad se asoma. Cuidado con persona de piel blanca que podría no ser de fiar.
Deja de culparte por errores que ni siquiera fueron tuyos, porque cargas con cosas que no te corresponden. Tu vida apenas está arrancando en serio, así que suelta culpas y lánzate a vivir sin miedo.
CÁNCER
Se vienen días en los que tus sentimientos serán puestos a prueba, sobre todo si tienes pareja. Podrías llevarte sorpresas que no esperabas. Deja los sueños guajiros que solo te hacen perder tiempo y pon los pies en la tierra; concéntrate en lo que sí vale la pena.
Usa este tiempo en familia para valorarte y reflexionar sobre lo que quieres realmente de la vida y hacia dónde vas. Ya no es momento de quedarte atorado en el pasado, sino de enfrentar el presente con dignidad. Eso sí, aguas con vecinos y amistades falsas que buscan fregarte la existencia. Van a querer complicarte la vida con chismes y envidias.
Cuidado con cambios repentinos y amores de una noche que no llevan a nada. Esos solo te van a generar estrés y malestar. También cuidado con traiciones de amistades, porque andan hablando de ti a tus espaldas. Y claro, lo hacen porque ven que vas avanzando, que te está yendo bien y eso los carcome.
No te detengas por la mala vibra de nadie, Cáncer. Este es tu momento pa’ brillar, pa’ defender tu lugar y demostrar que, aunque te ladren, tú sigues caminando.