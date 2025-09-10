Madre con Green Card es detenida por ICE por haber firmado un cheque sin fondos hace 10 años 

Donna Hughes-Brown, inmigrante irlandesa que ha vivido en Estados Unidos por casi cinco décadas, enfrenta una orden de deportación tras ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mujer, que llegó al país cuando era niña y que es madre y abuela actualmente, fue arrestada en julio a raíz de un caso que parecía estar resuelto desde hace más de diez años.

El origen de la controversia es un cheque sin fondos por apenas 25 dólares que firmó en 2015. Aunque restituyó el monto y cumplió con las consecuencias legales en su momento, el gobierno estadounidense considera ahora que ese incidente constituye una ofensa de “mala conducta moral”, motivo por el cual ha puesto en marcha un proceso de deportación.

La detención y el proceso en su contra

De acuerdo con The Guardian, Hughes-Brown fue detenida en el aeropuerto O’Hare de Chicago al regresar de un viaje a Irlanda, el pasado mes de julio. Allí, agentes de ICE la arrestaron y la trasladaron a un centro de detención en Boone County, Kentucky, donde permanece recluida.

La deportación de Donna está programada para el próximo 17 de septiembre. Credit: Yuki Iwamura | AP

La medida ha sorprendido a su familia, ya que Donna había renovado su residencia permanente varias veces sin problemas y nunca fue advertida de que el caso del cheque podía afectarle.

Su esposo, Jim Brown, veterano de la Marina estadounidense, denunció que las condiciones de reclusión son difíciles y que resulta incomprensible que después de décadas como residente legal sea tratada como una amenaza por un error menor del pasado. De igual manera, expresó su arrepentimiento de haber votado por el presidente Donald Trump.

Actualmente, la deportación está programada para el 17 de septiembre, lo que deja poco margen a sus abogados para revertir la decisión. La familia insiste en que la sanción es desproporcionada y que separarla de sus hijos y nietos sería una injusticia irreparable.

La historia de vida de Donna Hughes-Brown

Donna emigró desde Irlanda en 1977, cuando tenía solo 11 años, y desde entonces ha vivido en Estados Unidos, donde formó una familia y echó raíces. Madre de varios hijos y abuela, ha mantenido una vida estable en el país que considera su hogar, aportando a su comunidad y renovando su estatus legal en múltiples ocasiones.

Para su círculo cercano, la detención resulta dolorosa porque contradice décadas de integración plena. Sus familiares destacan que nunca imaginó enfrentar un proceso de deportación después de más de 40 años como residente legal permanente, y mucho menos por un incidente de tan bajo impacto económico.

Postura de las autoridades y lo que puede suceder

Hasta ahora, ICE y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han defendido el procedimiento argumentando que el caso del cheque sin fondos encaja dentro de los criterios de “mala conducta moral”.

En ese sentido, sostienen que la ley les otorga facultades para considerar deportable a cualquier residente con antecedentes de este tipo, aunque los mismos ya hayan sido resueltos judicialmente.

El futuro inmediato de Donna Hughes-Brown sigue siendo incierto. Sus abogados buscan retrasar o suspender la deportación, pero advierten que el calendario impuesto por las autoridades deja poco tiempo de maniobra.

