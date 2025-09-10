Mauricio Pochettino respira con el 2-0 de EE.UU. a Japón con un gol de Alex Zendejas

Más complicado no pudo estar el triunfo de los Estados Unidos este martes sobre su similar de Japón 2-0 en el segundo juego de la fecha FIFA de septiembre y que representó una gran bocanada de aire puro para el técnico argentino Mauricio Pochettino al frente del banquillo del equipo estadounidense.

Sin duda un resultado contundente para aminorar todas las críticas sobre el proyecto del estratega argentino de los exjugadores del equipo norteamericano como Landon Donovan, entre otros jugadores y técnicos como el caso de Bruce Arenas, que aseguran que el argentino no sabe bien donde está parado.

La raíz de los cuestionamientos se ha endurecido en virtud de que los especialistas cuestionan al técnico sudamericano por no tomar en cuenta desde hace tiempo a jugadores como Weston McKennie, Yunus Musah y Antonee “Jedi” Robinson, Ricardo Pepi y Malik Tillman, quienes eran considerados clave en el rendimiento del equipo norteamericano.

Ahora la realidad es que los nuevos jugadores del equipo del Tío Sam no están cumpliendo con sus asignaciones y esto ha generado que las críticas aparezcan y se genere un ambiente de intranquilidad en el interior del cuadro de las barras y las estrellas.

Más allá de todo, los convocados por el técnico argentino se las ingeniaron para anotar al minuto 20 por conducto del delantero del América, Alejandro Zendejas el 1-0 que le permitió a los norteamericanos caminar con paso firme en el resto del encuentro hasta el minuto 64 cuando Folarin Balogun selló la cuenta con el 2-0.

Las causas de la victoria norteamericana

Realmente Estados Unidos tuvo el control del juego contra un cuadro japonés que salió a jugar de nueva cuenta con más velocidad, pero que hizo varios movimientos en su alineación con respecto al juego del sábado pasado contra Japón.

Pero el cuadro nipón acostumbrado a morirse hasta el último segundo del reloj, pues no obstante que se adelantaron en el marcador por conducto de Alejandro Zendejas, la realidad es que los nipones generaron poco o nada de peligro en la portería rival y Matt Freese evitó el empate en una gran acción de Junya Ito.

Japón quiso tomar más fuerzas después de esa jugada, pero los americanos se plantaron bien en el campo y poco dejaron generar a un nivel muy alto, no obstante no tener a lo mejor de su formación. Pero Estados Unidos no se amilanó y en la segunda mitad estuvieron cerca de empatar, pero al final la segunda anotación cayó por conducto de Estados Unidos.

