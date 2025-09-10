Muere bombero por emergencia cardíaca mientras combatía incendio en el Gran Cañón

Un bombero perdió la vida tras sufrir una emergencia cardíaca mientras realizaba labores de supresión en el incendio Dragon Bravo, que ha consumido más de 145.000 acres cerca del Gran Cañón. Las autoridades expresaron condolencias a la familia y abrieron una investigación.

El Equipo de Gestión de Incidentes del Área Suroeste confirmó que el lunes se registró una muerte en cumplimiento del deber en el incendio Dragon Bravo, activo en el norte de Arizona.

El bombero participaba en reparaciones de supresión cerca de la estación de entrada de North Rim cuando sufrió una emergencia cardíaca. A pesar de recibir atención médica inmediata, los intentos de reanimación no tuvieron éxito.

Las autoridades no revelaron de inmediato el nombre de la víctima.

Reacciones y condolencias

En un comunicado, el equipo interinstitucional expresó que sus “corazones están con la familia y los amigos del bombero”.

“La comunidad de bomberos forestales es inherentemente interinstitucional, y una muerte en acto de servicio nos impacta a todos. Agradecemos profundamente la dedicación de este bombero a su profesión y a las comunidades amenazadas por los incendios forestales”, señalaron.

El Servicio de Parques Nacionales y la oficina del Médico Forense del Condado de Coconino iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de la emergencia.

De forma paralela, se brinda apoyo a colegas y compañeros que continúan en el combate del fuego.

El incendio Dragon Bravo

El incendio comenzó el 4 de julio tras un rayo y se expandió rápidamente debido a fuertes vientos del noroeste registrados el 11 de julio, poco habituales en la zona.

Hasta este martes, el incendio ha arrasado más de 145.000 acres y se encuentra contenido en un 80%, según Inciweb.

El Borde Norte del Gran Cañón permanecerá cerrado por el resto de la temporada 2025, de acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales.

