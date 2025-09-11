4 signos han comenzado una nueva etapa, afirman astrólogos

Los astrólogos coinciden en que septiembre de 2025 marca un antes y un después para varios signos del zodiaco.

De acuerdo con la astróloga Nicole Stawiarski, 4 signos en particular han comenzado una nueva fase de vida que no traerá problemas ni disputas, sino renovación emocional, equilibrio y esperanza.

Los protagonistas de este cambio son Libra, Virgo, Escorpio y Leo, se comenta en un reporte recogido por el sitio News Ukraine.

Estos signos finalmente dejan atrás cargas del pasado para abrirse a experiencias más ligeras y positivas. A continuación, te contamos qué significa esta transición para cada uno.

1. Libra

Los Libra suelen cargar con el peso de aparentar que todo está bien, aunque en su interior atraviesen momentos difíciles. Esta tendencia a esconder el dolor tras una sonrisa comienza a transformarse.

Ahora es el momento de reconocer las emociones sin temor a mostrarlas. La nueva etapa que se abre para Libra implica un proceso de sanación profunda, donde incluso las experiencias amargas son vistas como aprendizajes que impulsan el crecimiento.

Este cambio marca el inicio de un ciclo más honesto y auténtico, donde los Libra podrán mostrarse tal como son, sin máscaras ni excusas.

2. Virgo

Para Virgo, este es el tiempo de dejar atrás viejas cargas: culpas, resentimientos y voces externas que han limitado su bienestar.

Durante mucho tiempo, este signo se ha exigido demasiado, intentando complacer a los demás y postergando sus propias necesidades.

La nueva etapa que se abre está marcada por la liberación emocional. Virgo finalmente suelta aquello que ya no tiene sentido y da paso a la esperanza y la alegría.

Los astros señalan que pronto recibirás una señal de que todos tus esfuerzos han valido la pena, y eso traerá motivación para seguir adelante con mayor ligereza.

3. Escorpio

Los Escorpio suelen ser implacables consigo mismos, criticándose más de lo necesario y quedando atrapados en los errores del pasado.

Pero este ciclo trae un aprendizaje esencial: la importancia de la autocompasión.

Ahora es el momento de aceptar los errores como parte del camino y dejar de verlos como fracasos. Esta nueva etapa traerá alivio emocional, paz interna y la certeza de que todos los problemas han quedado atrás.

El cambio permitirá a Escorpio conectar con una versión más amable y consciente de sí mismo, lo que abrirá espacio para relaciones más sanas y experiencias más plenas.

4. Leo

Los Leo están acostumbrados a cargar con todo y a mostrarse siempre fuertes. Sin embargo, este nuevo ciclo les recuerda que no están solos y que pedir ayuda también es un acto de valentía.

Durante esta etapa, los Leo encontrarán en las conversaciones sinceras con personas cercanas la clave para recuperar el equilibrio.

Al abrirse y permitir que otros los apoyen, experimentarán una paz renovada y una mayor confianza en el futuro.

El resultado será una fase más feliz y esperanzadora, donde Leo se reconcilia con la idea de que compartir la carga también es una forma de fortaleza.

Preguntas sobre los signos que comienzan una etapa nueva

¿Qué significa que un signo entre en una nueva etapa?

Implica que la energía astrológica favorece cambios internos y externos: sanación, crecimiento personal, alivio emocional y nuevas oportunidades.

¿Esta nueva etapa es positiva o negativa?

Es positiva. Los astrólogos coinciden en que no trae problemas, sino la oportunidad de soltar el pasado y abrirse a experiencias más ligeras.

¿Cómo puede un signo aprovechar esta energía?

Practicando la honestidad emocional, liberando cargas, aceptando errores y permitiendo el apoyo de los demás.

¿Otros signos del zodiaco también vivirán cambios en 2025?

Sí, aunque de manera diferente. Todos los signos atraviesan procesos de transformación, pero en este momento Libra, Virgo, Escorpio y Leo reciben el foco de energía principal.

