Donald Trump recordó a las víctimas de los atentados que sufrió Estados Unidos en 2001

El presidente Donald Trump recordó a las víctimas de los atentados que sufrió Estados Unidos hace 24 años, cuando el 11 de septiembre de 2001, dos aviones se impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, mientras que otro se precipitó en el ala Oeste del Pentágono; y una cuarta aeronave cayó en Pensilvania.

En cuestión de minutos, la noticia sobre los actos terroristas le dio la vuelta al mundo y fueron atribuidos a Al Qaeda, grupo paramilitar que actuó por órdenes de Osama bin Laden, líder de origen saudí.

Durante una ceremonia solemne llevada a cabo este jueves en Arlington, Virginia, el jefe de la nación aseguró que en la memoria de los estadounidenses continuará vigente una de los capítulos más dolorosos de la historia, el cual no debe repetirse bajo ninguna circunstancia.

“Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo. Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001”, expresó Trump acompañado de su esposa Melania y de varios miembros de su gabinete.

Como parte del evento, se coloraron algunas ofrendas y se dio lectura a una lista con los nombres de las 125 personas que perdieron la vida en el Pentágono al colisionar una aeronave con 59 personas a bordo.

Donald Trump y su esposa Melania asistieron a la ceremonia donde se les rindió tributo a las víctimas de los atentados terroristas llevados a cabo el 11 de septiembre de 2001. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Se calcula que al menos 3,000 personas perdieron la vida durante los atentados ordenados por bin Laden desde Medio Oriente.

Trump envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas del 11S y describió como “monstruos” a quienes secuestraron a los cuatro aviones comerciales con el objetivo de sumir a Estados Unidos en el luto.

“En ese fatídico día, monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización. Sin embargo, aquí en Virginia, en Nueva York y en los cielos de Pensilvania, los estadounidenses no dudaron. Se mantuvieron firmes y demostraron al mundo que jamás cederemos, jamás nos doblegaremos, jamás nos rendiremos”, enfatizó.

De acuerdo con la Oficina de Medicina Forense en la Ciudad de Nueva York, todavía queda pendiente por identificar a más de 1,000 restos de algunas víctimas.

Los atentados del 11S provocaron que, en todos los aeropuertos del mundo, se redoblaran los controles de seguridad con el objetivo de detectar armas y explosivos.

