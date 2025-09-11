Esposa Bob Menéndez pasará más de cuatro años en prisión por ser parte de su red de sobornos

Nadine Arslanian, esposa Bob Menéndez, exsenador demócrata, fue sentenciada a 54 meses de prisión debido a su participación en una red de sobornos que intercambiaba favores políticos a cambio de sobornos millonarios.

A provechando que su cónyuge se desempeñaba como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la libanesa de 58 años fungía como negociadora para obtener dinero, lingotes de oro y hasta automóviles de alta gama, a cambio de favorecer los intereses de empresarios extranjeros avecindados en Estados Unidos.

Personas que en algún momento rodearon a Nadine Arslanian y después terminaron enemistada con ella la describen como una ambiciosa mujer que desde su llegada a Estados Unidos buscó acomodarse entre personas poderosas.

El hecho de hablar cuatro idiomas y ser la atractiva esposa de un poderoso político demócrata le permitió ofrecer favores a empresarios extranjeros, los cuales supo cobrar bastante bien.

Como parte de una investigación, en mayo de 2024, la policía ingresó a la residencia de la familia Menéndez en Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

Al comenzar a inspeccionar se descubrieron más de $468,000 dólares metidos en sobres distribuidos en varias chaquetas con el nombre de Bob Menéndez y algunos lingotes de oro.

A partir de ese momento, ya sólo fue cuestión de jalar el hilo de una gran madeja de registros bancarios y comenzar a unir piezas hasta demostrar que los Menéndez habían construido una fortuna con los recursos obtenidos por la venta de favores políticos.

Nadine Arslanian terminó en prisión por haber sido quien negociaba los favores políticos de su marido a cambio de dinero, oro y vehículos de alta gama. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Sin embargo, poder enviarlos a prisión resultó tedioso y complejo debido a la habilidosa estrategia de un equipo de abogados encargados de defenderlos.

Al final, Bob Méndez terminó recluido en una prisión federal de Pensilvania donde, a sus 71 años, le aguarda una condena de 11 años privado de su libertad.

De hecho, en su momento trató de responsabilizar a su esposa Nadine de haberlo metido en un lío del cual afirmaba no ser parte.

Con respecto a la rubia libanesa, había logrado posponer su sentencia bajo el argumento de ser víctima de cáncer de mama y requerir de tratamiento médico para abatirlo.

Al igual que su marido, sus defensores le aconsejaron presentarse ante Sidney Stein, juez para el Distrito Sur de Nueva York, en calidad de víctima y bajo el argumento de haber sido forzada por su conyugue a participar en su red de sobornos.

“No es el hombre que yo pensaba que era. Nunca me hubiera imaginado que alguien de su rango me pondría en esta posición”, declaró con lágrimas en los ojos previo a conocer su sentencia.

Dicha actitud impactó al magistrado quien, en lugar de acceder a enviarla a prisión durante siete años como pretendían los fiscales, se apiadó de la exuberante rubia y sólo le impuso 54 meses en la cárcel, pues consideró que había tenido una infancia de sufrimiento y historial de parejas abusivas.

Sigue leyendo:

• Fiscales solicitaban siete años de prisión para la esposa de Bob Menéndez acusada de aceptar sobordos

• Amigos de la esposa de Bob Menéndez descartan que sea ella quien pactó sobornos a cambio de favores

• Bob Menéndez tuvo que dejar la presidencia del Comité del Senado ante acusaciones de soborno por miles de dólares