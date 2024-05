Amigos de la esposa de Bob Menéndez descartan que sea ella quien pactó sobornos a cambio de favores

Aunque la estrategia del equipo legal que defiende al senador demócrata Bob Menéndez, acusado por presuntamente aceptar sobornos de empresarios y gobiernos extranjeros a cambio de favores políticos, consiste en culpar de todos sus delitos a su esposa Nadine Arslanian, algunos de los amigos cercanos a la mujer libanesa afirman que ella no es quién está detrás.

El político de raíces cubanas y su esposa Nadine están acusados de recibir sobornos a cambio de que el demócrata, en su faceta como expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, utilizara sus influencias para beneficiar a tres empresarios y por favorecer al gobierno de Egipto en transacciones de armas.

Frente a la posibilidad de que un falló en su contra pudiera poner fin a su carrera política, los abogados que lo defienden en su juicio, bajo sus órdenes, están haciendo todo lo posible por responsabilizar de todos los delitos a Nadiene Arslanian de quien se dice enfrenta una batalla contra un cáncer de seno en etapa tres.

Al respecto, algunos amigos cercanos a la mujer de 57 años le indicaron al diario New York Post que, sin menospreciar su capacidad de raciocinio, Nadine está lejos de ser el cerebro de una operación tan escabrosa.

“Ella no es una mente maestra. Es del tipo que quiere estar con su hombre las 24 horas del día, los siete días de la semana, y del tipo que cree en los cuentos de hadas. Es totalmente ingenua: el tipo de persona que nunca entiende un chiste”, señaló una mujer quien, por cuestiones de seguridad prefiere mantenerse bajo condición de anonimato.

Nadine Arslanian presuntamente padece cáncer de mama en etapa tres. (Crédito: Bebeto Matthews / AP)

Por su parte, Pat Dori reconoció sentirse obligado a hablar después de la delicada salud que enfrenta Nadine Arslanian a quien afirma conocer desde hace años.

“Ella no es el personaje que retratan. No es una villana de Bond, sino un ama de casa que intenta triunfar. Es incapaz de planear algo como esto. La educaron para obedecer a su marido, sí, pero no es una mente maestra“, indicó.

Contrario de lo que se menciona, Dori asegura que la segunda esposa del demócrata Menéndez no tiene acceso al dinero de su marido y posiblemente terminará por perder el juicio que le espera

“Está en una situación financiera desesperada y sus amigos sienten que la están golpeando desde todos los ángulos posibles. Me temo que ella no podrá sobrevivir a esto”, enfatizó.

