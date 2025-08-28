Fiscales solicitan siete años de prisión para la esposa de Bob Menéndez acusada de aceptar sobordos

Fiscales generales solicitaron que Nadine Arslanian, esposa del exsenador Bob Menéndez, sea condenada como mínimo a siete años de prisión por su rol ejercido en el esquema de sobornos que enriquecieron al demócrata.

El político de raíces cubanas fue declarado culpable de los 16 delitos que pesaban en su contra incluidos soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y por actuar como agente extranjero, en un plan en que se benefició de su posición política durante años.

Asimismo, se le acuso de sostuvo reuniones con funcionarios de inteligencia egipcios y apoyó a esa nación a acceder a millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

Antes de aceptar su culpabilidad, el político de 71 años trató de responsabilizar a la mujer de origen libanés de ser quien se encargaba de pactar y recibir los sobornos a cambio de favores políticos.

Dinero en efectivo, lingotes de oro, cheques de pago y hasta un automóvil Mercedes-Benz convertible conformaron una parte del botín obtenido por Menéndez, el cual a la postre lo condenó desde junio a permanecer privado de su libertad durante 11 años en el Centro Correccional Federal Schuylkill, ubicado a 190 kilómetros al oeste de Nueva York.

Nadine Arslanian y Bob Menéndez tejieron una red de sobornos que les permitió enriquecerse. (Crédito: Jeenah Moon / AP)

Al haber participado en los sobornos, el promotor inmobiliario Fred Daibes y el empresario Wael Hana también terminaron presos con penas de siete y ocho años respectivamente.

De esta manera, para cerrar el caso sólo queda pendiente definir la situación de Nadine Arslanian cuyo proceso legal se ha postergado debido a que libra una batalla contra el cáncer de mama. Sin embargo, el mes entrante se definirá su destino.

En memorándum de sentencia presentado en 58 páginas, los fiscales federales se muestran implacables al exigir severidad para quien desde hace casi seis años está casada con Robert Menéndez.

“El Gobierno considera que la acusada, quien jugó un papel fundamental en el núcleo del plan, es el segundo miembro más culpable del plan, sólo superado por Menéndez.

La acusada participó, durante años, en un esquema de corrupción e influencia extranjera de sorprendente descaro, amplitud y duración, que resultó en abusos de poder excepcionalmente graves en los niveles más altos del Poder Legislativo del Gobierno de los Estados Unidos”, indica parte del texto.

