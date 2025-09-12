Detienen en México a integrante de la mafia italiana que era perseguido por Interpol desde 2012

Un importante miembro de la mafia italiana se ocultaba en México, ya que era buscado por autoridades de su país e incluso se había emitido una ficha roja de búsqueda por parte de la Interpol.

Se trata de Daniele Pulía, de 41 años, quien es miembro del grupo criminal “Clan Pillera– Puntina” y se mantenía prófugo desde 2012.

De acuerdo con un comunicado conjunto del gabinete de seguridad de México, el arresto se realizó por el intercambio de información con agencias de seguridad internacionales.

Los agentes de seguridad realizaron recorridos en la Ciudad de México para identificar al sujeto, que coincidía con las características de la persona que era requerida por autoridades europeas, por lo que se le aproximaron, corroboraron su identidad y lo detuvieron.

De acuerdo con la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Italia, el Clan Pillera-Puntina es uno de los grupos mafiosos más influyentes de Catania, Sicilia, y figura como objetivo prioritario de las autoridades de ese país.

Entre sus actividades delictivas se encuentran extorsión, narcotráfico y lavado de dinero.

Sus integrantes destacados son Fabrizio Pappalardo, señalado como líder del “grupo del Borgo”, y Francesco Ieni, hijo del cabecilla, arrestado junto a Giuseppe Russo en 2024 por asociación mafiosa.

