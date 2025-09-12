Real Madrid no quiere que Mastantuono vaya a Mundial Sub-20

El Real Madrid, como expresó su entrenador Xabi Alonso, desea que su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono, se quede con su club y que el futbolista de 18 años no acuda al Mundial sub-20 con la albiceleste.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, aseguró de forma tajante en una respuesta corta Xabi Alonso cuando fue preguntado por Mastantuono.

El centrocampista argentino del Real Madrid se ha convertido en jugador frecuente de la selección absoluta de Argentina e incluso le otorgaron el 10 tras la ausencia de Lionel Messi.

💥 XABI ALONSO, CONTUNDENTE sobre la posibilidad de que MASTANTUONO vaya al Mundial sub-20:



❌ "Si depende de nosotros… se queda".



🗣️@marcosdlarocha https://t.co/Rp89uyCkOz pic.twitter.com/kzdLYo8t9V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 12, 2025

Mastantuono tiene sobre la mesa la posibilidad de jugar con la albiceleste el Mundial sub-20 que se va a disputar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La decisión final en estas competiciones corresponde, según la normativa FIFA vigente, al club en el que juega el futbolista y, por primera vez, el Real Madrid mostró su idea con la declaración de Xabi Alonso.

Mastantuono titular con Xabi Alonso

Franco Mastantuono se ha ganado la titularidad en el Real Madrid en los últimos dos partidos de La Liga.

Mastantuono disputó 63 minutos en la victoria 3-0 sobre el Real Oviedo en la segunda jornada y luego 66 minutos en el triunfo 66 minutos en el triunfo 2-1 sobre el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso ha optado por el argentino de 18 años en el extremo derecho por encima de Rodrygo y Brahim Díaz, jugadores frecuentes en la era de Carlo Ancelotti.

Argentina en el Mundial Sub-20

Argentina, encuadrada en el Grupo D con Italia, Australia y Cuba, debuta en la competición el 28 de septiembre.

En caso de que Mastantuono, en periodo de adaptación al Real Madrid, obtuviese el permiso para marcharse, se perdería seguro los partidos ante Levante, Atlético de Madrid y Villarreal en La Liga.

Además no estaría disponible para el duelo de la Liga de Campeones contra Kairat Almaty. En función de lo que ocurra en el Mundial Sub-20 se podrían añadir los partidos ante Getafe y Juventus.

