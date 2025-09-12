México irá contra rivales de Sudamérica: ¿Cuáles serán los partidos de octubre y noviembre?

La selección de México anunció que pactó un partido amistoso con la selección de Uruguay que cierra una gira de tres selecciones de Sudamérica.

“Javier Aguirre (seleccionador de México) quiere que la selección se enfrente ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar a los jugadores que podrán aportar y estar presentes en la Copa del Mundo”, explicó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

El Tri se enfrentará al bicampeón del mundo el próximo 15 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón, norte de México.

El juego entre México y Uruguay será el número 24 entre las dos selecciones en amistosos y duelos oficiales por Copa América y Mundiales.

Hasta el momento, la Celeste ganó ocho, el Tri también se quedó con ocho y los restantes siete fueron empates. El último juego fue el pasado año y el Uruguay de Marcelo Bielsa se impuso por 0-4 con un triplete de Darwin Núñez.

El duelo servirá a los mexicanos para continuar con su preparación rumbo al Mundial 2026, en el que serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

¡Unidos por la pasión! 🇲🇽



En Torreón se presentó oficialmente el amistoso que nuestra Selección sostendrá ante #Uruguay. ⚽️



Mensajes de unión y orgullo de Duilio Davino, Alejandro Irarragorri e Ivar Sisniega. 🎙️



📝 Más detalles: https://t.co/PB6qkJDBFY#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8zOYWBi0OZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2025

México cerrará el 2025 contra rivales de Sudamérica

La próxima fecha FIFA será en octubre y se enfrentará primero a Colombia, el 11 de octubre en Texas.

Colombia viene de cerrar las Eliminatorias al Mundial con dos victorias ante Bolivia y Venezuela para consolidar su billete a la Copa del Mundo de 2026.

Luego, México se medirá a Ecuador, el 14 de octubre en Guadalajara. El equipo ecuatoriano derrotó a Argentina por 1-0 en la última jornada de la fecha FIFA por las Eliminatorias.

Estos tres últimos rivales de México ya están clasificados a la Copa del Mundo del próximo año.

Uruguay jugará también contra Estados Unidos

Uruguay jugará contra Estados Unidos el 18 de noviembre en Estados Unidos como preparación a la Copa del Mundo.

El choque entre uruguayos y estadounidenses será el décimo que enfrentará a rivales que se han visto las caras en amistosos, Copa América y Juegos Olímpicos.

La Celeste lidera el historial con tres victorias, Estados Unidos tiene dos y los restantes cuatro acabaron empatados.

