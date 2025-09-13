Cancelan festejos patrios en un Pueblo Mágico de Sinaloa debido a la violencia en la región

El Ayuntamiento de San Ignacio anunció la cancelación de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre debido a la falta de condiciones de seguridad en la región, que en semanas recientes ha sido escenario de hechos violentos, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.

Mediante un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos informó que ni la ceremonia del Grito de Independencia ni el desfile cívico del 16 de septiembre se llevarán a cabo este año.

“Tras un análisis cuidadoso y pensando siempre en el bienestar de nuestra gente, se ha tomado la determinación de cancelar la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile cívico”, indicó el mensaje oficial.

#IMPORTANTE | Cancelan la ceremonia del grito de Independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre en San Ignacio, #Sinaloa, por motivos de seguridad.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/srQzxejct5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Las autoridades locales señalaron que, aunque estas celebraciones son profundamente significativas para la comunidad, actualmente “no existen las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con la alegría, tranquilidad y seguridad que todos merecemos”.

La decisión se da en un contexto de creciente violencia en San Ignacio. La noche del miércoles, un agente de la Policía Estatal Preventiva fue secuestrado por civiles armados en la cabecera municipal, mientras se encontraba fuera de servicio. De acuerdo con reportes oficiales, los responsables irrumpieron en su domicilio y lo sacaron por la fuerza antes de huir con rumbo desconocido.

El operativo de búsqueda, a cargo de corporaciones estatales y federales, se extendió a zonas rurales del municipio, aunque hasta el momento no se ha reportado la localización del agente.

Este hecho se suma a una jornada violenta registrada el mismo día en el estado de Sinaloa, que incluyó al menos ocho homicidios, tres secuestros y varios robos de vehículos.

Desplazamientos y temor en la sierra

Vecinos de San Ignacio reportaron que durante la madrugada del jueves se escucharon nuevamente fuertes detonaciones de arma de fuego, y desde hace más de un mes se han registrado tiroteos y explosiones que provocaron el desplazamiento forzado de sus habitantes.

Aunque las clases en escuelas de la cabecera municipal no fueron suspendidas, padres de familia expresaron temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos, especialmente en la víspera de las fiestas patrias.

Pese a que el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció previamente que los 20 municipios del estado contarían con despliegues de más de 10,000 elementos de seguridad para garantizar los festejos patrios, el Ayuntamiento de San Ignacio sostuvo que su prioridad es salvaguardar a la población.

“Esta decisión, aunque difícil, se toma con la convicción de que lo más importante es cuidar de cada uno de ustedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando por un municipio mejor”, indicó el gobierno local.

Finalmente, el Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a mantener viva la esencia de las fiestas patrias desde casa, recordando los valores de libertad, unidad y respeto que definen la identidad mexicana.

