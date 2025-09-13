El nuevo álbum de Gorillaz suma a Bizarrap y Trueno entre sus sorpresas musicales

Después de tres años de espera, la conocida banda Gorillaz, un proyecto musical liderado por Damon Albarn, anunció oficialmente su noveno álbum de estudio, titulado ‘The Mountain’. La publicación realizada el jueves, 11 de septiembre, a través de sus redes sociales, reveló un trabajo ambicioso y lleno de colaboraciones inesperadas.

La fecha de lanzamiento está prevista para el 20 de marzo de 2026. ‘The Mountain’ contará con 15 pistas que prometen ser una odisea auditiva, fusionando rock, hip-hop, electrónica, world music y experimentalismo en una única narrativa sonora.

Este disco llega tras el éxito de ‘Cracker Island’ (2023), consolidando a Gorillaz como una de las pocas agrupaciones capaces de llenar estadios y reinventarse constantemente sin perder su esencia.

Una lista de colaboradores que rompe fronteras

Lo que realmente distingue a ‘The Mountain’ es su fascinante panoplia de artistas invitados, provenientes de los cuatro rincones del planeta y de múltiples generaciones:

Bizarrap y Trueno, quienes ya habían trabajado con Gorillaz en el exitoso ‘Saturn Bar’, vuelven para aportar su energía urbana argentina en ‘Orange County’ y ‘The Manifiesto’, respectivamente.

Leyendas del soul y del jazz como Bobby Womack (The Moon Cave) y Tony Allen (The Hardest Thing) aportan profundidad emocional y ritmo ancestral.

Iconos del indie y el post-punk como Johnny Marr (The Plastic Guru), Mark E. Smith (Delirium) e IDLES (The God of Lying) elevan el tono crítico y guitarrero del álbum.

Voces emergentes y únicas como Asha Puhli, Asha Boshle, Black Thought (dos veces presente en The Empty Dream Machine y The Sad God), Omar Souleyman y Sparks completan un mosaico cultural impresionante.

Incluso se incluyen leyendas del cine y la cultura pop: Dennis Hopper (The Mountain) y Paul Simon (Casablanca) aparecen como figuras simbólicas en los títulos, reforzando la naturaleza cinematográfica del proyecto.

Cada canción parece ser un universo aparte, donde lo digital se funde con lo humano, lo virtual con lo real. La banda, conocida por sus personajes animados —2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs— sigue siendo un vehículo para explorar temas como la identidad, la tecnología, la política y la espiritualidad, pero ahora con una voz aún más global y diversa.

En línea con su tradición de innovación en medios, Gorillaz también confirmó una nueva experiencia interactiva dentro de Fortnite, donde los fans podrán vivir una aventura inspirada en ‘The Mountain’.

Seguir leyendo: