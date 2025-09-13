El tiempo de hoy en Miami para este sábado 13 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 13 de septiembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y se prevén más nubes que claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 20 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:27 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 88 grados Fahrenheit (24 y 31ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

