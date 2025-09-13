Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del sábado 13 de septiembre de 2025

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 13 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

3 6 20 34 49 12

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se solicitan en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el martes 16 de septiembre

