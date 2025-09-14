Arrestan en Ohio a fugitivo hispano que estuvo 23 años prófugo por secuestro y abuso sexual

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) informó que Juan Carlos Muñoz, de 52 años, fue arrestado el jueves en Ohio tras permanecer más de 23 años prófugo.

Muñoz era buscado por la Oficina del Sheriff del Condado de Ashtabula (Ohio) desde el 11 de enero de 2002, cuando no compareció en una audiencia por secuestro y abuso sexual grave.

Una identidad falsa durante 20 años

Las autoridades explicaron que Muñoz vivía bajo otro nombre desde 2002, utilizando documentación falsa para evitar ser rastreado.

El equipo de la Fuerza de Tarea contra Fugitivos Violentos del Norte de Ohio (NOVFTF) investigó durante un año su paradero y finalmente lo identificó cuando salió de un lugar vigilado.

Durante una parada de tráfico, Muñoz entregó a los agentes una identificación falsa de Ohio. Sin embargo, las huellas dactilares confirmaron su verdadera identidad, según el comunicado oficial.

Detención y extradición

“Tras 23 años de evadir el arresto, nuestro equipo capturó a este fugitivo engañoso y peligroso”, dijo el alguacil estadounidense Pete Elliott.

Muñoz fue trasladado a la cárcel del condado de Lake, donde espera su extradición al condado de Ashtabula.

Las autoridades señalaron que la investigación permanece en curso.

