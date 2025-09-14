Nuevos datos revelan cuáles son los costos mensuales de ser propietario de una vivienda

De acuerdo con nuevos datos publicado por la Oficina del Censo, los propietarios de vivienda en Estados Unidos podrían estar asumiendo un costo mensual de $2,035 dólares lo que representa un aumento de aproximadamente el 4% en comparación con el 2023.

Al respecto, el economista senior de Realtor.com, Joel Berner comentó que “el aumento de las primas de seguros y las cuotas de [asociación de propietarios]/condominios son los culpables ocultos de este aumento, más allá de los aumentos básicos en las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas que hemos visto desde 2019”, indicó.

El sector inmobiliario se ha mostrado ajustado durante los últimos cuatro años en medio de tasas hipotecarias altas, falta de inventario y crisis de asequibilidad. Ahora, los costos que asumen los propietarios incluyen seguros, impuestos, servicios públicos y otras tasas que se han ajustado a la inflación.

Según el economista no siempre ha sido claro para los futuros compradores de vivienda presupuestar estos costos, “ya que se suman a los pagos básicos de capital e intereses de una vivienda, pero estos costos están aumentando y representan una parte significativa de lo que los propietarios pagan cada mes”, explicó.

El análisis del Censo detalla que los costos de vivienda que asumen los propietarios actualmente pueden variar de un estado a otro, en algunas grandes ciudades pueden llegar a alcanzar los $3,000 dólares o más.

Por su parte, los inquilinos también están enfrentado pagos más altos en sus alquileres, los datos arrojan que durante el año pasado el costo promedio de un alquiler se ubicaba en los $,1,487 dólares, es decir un 2.7% más que el año anterior.

