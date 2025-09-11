Las tasas hipotecarias se reducen ante la posibilidad de un recorte de la Fed

De acuerdo con datos publicados este jueves por Freddie Mac, la tasa hipotecaria en Estados Unidos sigue cayendo, ubicándose para esta semana en los 6.35% de los 6.50% de la semana pasada a la espera de las decisiones por parte de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas de interés.

La incertidumbre sobre los recortes de los tipos de interés tiene en suspenso a varios sectores de la economía incluyendo el mercado inmobiliario que viene luchando desde hace tres años con altas tasas hipotecarias, falta de inventario y elevados precios de las viviendas.

Varios especialistas han comentado sobre el futuro del sector como, por ejemplo; Kara Ng, economista senior de Zillow quien destacó que “en previsión de que la Reserva Federal recorte agresivamente las tasas de interés en los próximos meses para apoyar la economía, los inversores han bajado las tasas hipotecarias”, dijo.

La caída de los costos en los prestamos hipotecarios es una buena noticia tanto para los propietarios de vivienda como los futuros compradores que se han mantenido al margen del mercado.

No obstante, Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS comentó que “para que haya mejoras reales en la asequibilidad, necesitamos ver tanto una caída en las tasas hipotecarias como un crecimiento de los precios mucho más lento, o incluso una disminución de los precios de las viviendas”.

Las decisiones de la FED no fijan directamente las tasas hipotecarias ya que estas siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales mostraron una caída la esta semana ubicándose en los niveles más bajos desde abril, esto solo indica que la economía puede estar deteriorándose más de lo esperado aunado a los datos débiles del mercado laboral.

Finalmente, Erik Schmitt, ejecutivo de Chase Home Lending destacó que “es casi imposible predecir exactamente cómo se comportarán las tasas en el futuro: las tasas hipotecarias no siempre reaccionan de manera predecible a las decisiones de la Reserva Federal”, dijo.

