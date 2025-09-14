Signos que tienen más suerte en la semana del 15 al 21 de septiembre

La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 llega cargada de energía transformadora, expansiva y positiva.

La conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer, el martes 16, abre un portal de oportunidades que invita a romper viejos patrones, arriesgarse y creer en los nuevos comienzos.

Además, el domingo 21 de septiembre se vivirá un eclipse solar con la segunda Luna Nueva en Virgo, un evento que refuerza el poder de iniciar un ciclo completamente distinto en la vida de 3 signos en particular: Capricornio, Acuario y Cáncer.

Estos 3 signos recibirán una dosis extra de buena fortuna, claridad y posibilidades de expansión, según comenta en Your Tango la astróloga Kate Rose. Veamos qué le depara a cada uno.

1. Capricornio

La inquietud como motor de cambio

Capricornio ha sentido en los últimos meses una necesidad de transformación que parecía no definirse.

Esta semana, esa sensación encuentra su propósito gracias a la energía de la Luna Nueva en Virgo y el eclipse solar.

El universo te invita a salir de tu zona de confort y a confiar en los mensajes que llegan como señales.

No ignores esa voz interior que te pide avanzar: tu inquietud no es confusión, sino un llamado al crecimiento.

Expansión con la Luna Nueva y el eclipse

LLa primera Luna Nueva en Virgo ocurrió el 22 de agosto, pero esta segunda, acompañada de un eclipse solar, representa una oportunidad de acción concreta.

Lo que comenzó como una idea ahora puede materializarse si te atreves a dar el paso.

Consejo para Capricornio: no esperes que las cosas lleguen por sí solas; escucha tu intuición, actúa y confía en que la suerte está de tu lado para crear la vida que siempre soñaste.

2. Acuario

Mercurio y Urano en movimiento

El horóscopo semanal señala que Mercurio en Libra en trígono con Urano retrógrado en Géminis, el sábado 20 de septiembre, traerá giros inesperados y afortunados para Acuario.

Esta alineación potencia la suerte en el amor, las relaciones y los compromisos.

Viajes, compromisos y nuevas conexiones

Puedes recibir una propuesta importante: un viaje que marcará tu destino o una oportunidad de dar un paso más en tu relación actual.

Si estás soltero, el universo podría sorprenderte con un encuentro significativo durante un desplazamiento o experiencia nueva.

Consejo para Acuario: Abre tu corazón y confía en las oportunidades. Lo que el destino pone en tu camino no es casualidad; es parte del amor que siempre mereciste.

3. Cáncer

La conjunción de la Luna y Júpiter

El martes 16 de septiembre, la Luna se une a Júpiter en Cáncer, ofreciendo a este signo una poderosa energía de expansión personal.

Es el momento de dejar de poner siempre las necesidades de los demás por encima de las tuyas y de empezar a priorizarte.

Creer en tu valor

Cáncer tiende a dudar de sí mismo, pero esta semana el universo te pide que te reconozcas como alguien capaz de ocupar el espacio que merece.

Júpiter te recuerda que no es egoísmo, sino amor propio.

Consejo para Cáncer: Permítete brillar y confía en las señales. La suerte te guiará hacia las oportunidades que impulsarán tu destino.

Peguntas relacionadas

¿Por qué estos signos tendrán suerte en septiembre 2025?

Porque la conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer y el eclipse solar en Virgo les ofrecen energías de expansión, amor y nuevos comienzos.

¿Qué significa la conjunción de la Luna y Júpiter en astrología?

Representa una oportunidad de crecimiento, abundancia y expansión emocional y espiritual.

¿Cómo afecta la segunda Luna Nueva en Virgo con el eclipse solar?

Impulsa cambios drásticos, inicios poderosos y transformaciones en la vida externa.

¿La suerte de esta semana afecta a todos los signos del zodiaco?

Sí, pero Capricornio, Acuario y Cáncer recibirán una influencia más intensa y notoria.

