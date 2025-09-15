Abuela inmigrante enfrenta la deportación tras ser detenida por ICE, vivió 33 años en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo en California a Harjit Kaur, una mujer india de 73 años que ha residido en el país durante más de tres décadas. Su arresto se produjo tras acudir a una cita migratoria rutinaria en San Francisco.

La noticia generó fuertes críticas a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que opositores califican de agresivas y arbitrarias, sobre todo contra inmigrantes de larga residencia sin antecedentes delictivos. La Casa Blanca insiste en que cualquier persona sin estatus legal es considerada “criminal”.

Kaur llegó desde India en 1992 como madre soltera de dos hijos. Desde que su solicitud de asilo fue rechazada, ha acudido puntualmente durante más de 13 años a los controles de supervisión de ICE. Según la plataforma Bring Harjit Home, el propio organismo le aseguró que podía permanecer legalmente bajo vigilancia.

El mismo sitio web advierte que su arresto es “cruel e innecesario”, destacando que Kaur padece problemas de salud como tiroides, migrañas, dolores articulares y ansiedad. Además, subraya que nunca se negó a regresar a India, pero carece de documentos de viaje, rechazados por el consulado indio.

Familia conmocionada

Su familia expresó consternación tras conocer la detención. Manjit Kaur, su nuera, declaró a medios locales que Harjit “lleva más de 30 años trabajando, pagando impuestos y cumpliendo con la ley, sin siquiera una infracción menor”. Aseguró que la mujer es considerada parte valiosa de la comunidad en la que vive.

El congresista demócrata de California, John Garamendi, cuestionó la decisión gubernamental. Recordó que Trump prometió inicialmente perseguir a “los peores de los peores”, pero, en su opinión, la detención de una anciana respetada y sin antecedentes penales refleja “prioridades equivocadas” en la aplicación de la ley migratoria.

“Ha acudido fielmente cada seis meses al ICE durante más de 13 años. Nuestra oficina hará todo lo posible para apoyar a Harjit y a su familia”, afirmó Garamendi en declaraciones a la prensa local, sumándose a las peticiones por su liberación inmediata.

De acuerdo con reportes, Kaur se encuentra actualmente recluida en Bakersfield, California. Paralelamente, más de 10,000 personas han firmado peticiones en línea solicitando su excarcelación, en un movimiento que refleja el creciente descontento con las políticas migratorias federales y sus efectos en familias establecidas desde hace décadas.

La controversia en torno a este caso se suma a la tensión por el aumento de detenciones y deportaciones bajo la actual administración. Para defensores de los inmigrantes, la detención de Kaur es ejemplo de un sistema que castiga a quienes han contribuido durante años a la sociedad estadounidense, pese a su situación migratoria irregular.