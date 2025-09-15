Arrestado en Houston por disparar contra seis perros callejeros
Un hombre fue arrestado tras presuntamente abrir fuego contra seis perros callejeros en un complejo de apartamentos de Houston
La Policía de Houston informó que el sospechoso, Oscar Johnson, fue detenido luego de que testigos lo identificaran como el hombre que disparó contra seis perros callejeros el pasado 10 de septiembre en el complejo de apartamentos The Crossings at Hillcroft, en el suroeste de la ciudad.
Vecinos afirmaron que los animales eran amigables y convivían habitualmente con la comunidad, según Telemundo.
Dos de los perros resultaron gravemente heridos y permanecen bajo tratamiento médico de la Houston SPCA, organización que confirmó que los animales están en proceso de recuperación.
Cargos y situación judicial
Johnson enfrenta dos cargos de crueldad animal y uno por posesión ilegal de un arma de fuego. Durante la audiencia preliminar, un juez le negó la fianza, aunque expertos advierten que esta decisión podría modificarse en el futuro.
El abogado penalista Christian Capitaine, consultado por medios locales, explicó que las condenas por crueldad animal en Texas pueden variar entre 6 y 24 meses de prisión por cada cargo.
Las autoridades instaron a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de maltrato animal a la línea de Houston SPCA: 713-869-7722.
Sigue leyendo:
–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston
–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil
–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas