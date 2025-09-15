Arrestan a dos hombres por colocar bomba fallida bajo vehículo de un medio en Utah

Las autoridades de Utah arrestaron a dos hombres acusados de colocar un artefacto incendiario bajo un vehículo de un medio de comunicación en Salt Lake City. El dispositivo fue encendido, pero no funcionó como estaba previsto, según registros judiciales citados por KUTV, afiliada de CBS.

El hallazgo obligó a la intervención de escuadrones de bombas de la policía y de los bomberos, quienes confirmaron que el vehículo estaba estacionado cerca de un edificio ocupado.

Operativo del FBI en Magna

El FBI identificó a los sospechosos y ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en Magna, al oeste de la ciudad. Allí fueron detenidos dos hombres de 58 y 31 años, que ahora enfrentan posibles cargos por posesión de armas y amenazas de terrorismo, reportó la afiliada de ABC, KTVX.

Durante el registro, las casas vecinas fueron evacuadas. Los agentes encontraron explosivos, componentes para fabricar bombas, armas de fuego, narcóticos ilegales y otra parafernalia. También se hallaron dos dispositivos que resultaron ser armas de destrucción masiva falsas, según los registros judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible motivo ni la relación entre los dos sospechosos. El hecho se produce una semana después del asesinato en la ciudad del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, lo que ha generado la llegada de más medios de comunicación a Salt Lake City.

