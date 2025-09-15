Fito Páez inaugura la quinta edición de “El Tiny” de NPR

Este lunes, la National Public Radio (NPR) inauguró la quinta edición anual de su icónica serie de conciertos Tiny Desk, conocida como “El Tiny”, con el show del cantautor argentino Fito Páez.

La serie de conciertos de la nueva entrega se realizará desde este 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y por el popular escritorio de las oficinas de NPR, en Washington, pasarán artistas como Gloria Estefan, Carlos Vives y Adrián Quesada.

“El Tiny” es la celebración anual del Mes de la Herencia Hispana, que comenzó este lunes, de NPR Music, curada y producida por los copresentadores de Alt.Latino, Felix Contreras y Anamaria Sayre.

Este año, Alt.Latino también celebra su 15º aniversario. Desde su lanzamiento en 2010, el programa ha sido una plataforma importante para las voces latinas en la música, el arte y la narración.

Este aniversario coincide con el prestigioso Premio de Periodismo de la Fundación de la Herencia Hispana que recibirá Contreras por su compromiso con visibilizar la música latina.

“El Tiny es mi época favorita del año porque celebramos la música latina en todas sus formas. ¡Esperen! ¡Lo hacemos todo el tiempo! Pero en El Tiny es cuando presentamos artistas y actuaciones muy especiales”, dijo Félix Contreras, copresentador de Alt.Latino y coproductor de El Tiny.

Los conciertos de El Tiny se estrenan tres veces por semana en el canal de YouTube de NPR Music y en NPR.org.

¿Qué artistas que estarán en “El Tiny”?

Fito Páez (Argentina) – 15 de septiembre

Luiza Brina (Brasil) – 17 de septiembre

Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre

Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre

Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre

Adrián Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre

Rubio (Chile) – 2 de octubre

31 Minutos (Chile) – 6 de octubre

Macario Martínez (México) – 8 de octubre

Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre

Silvana Estrada (México) – 15 de octubre