ONU advierte que cerca de 10,000 alumnos fueron asesinados, secuestrados o heridos en un año

En medio de los conflictos armados que se viven en distintos escenarios, un estudio realiza por la ONU reveló que entre 2022 y 2023, más de 10,000 estudiantes fueron asesinados, secuestrados, arrestados o heridos en ataques contra instituciones educativas.

El informe anual del Secretario General de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados (2024) verifica 41,370 incidentes, la cifra más alta de violaciones graves contra niños en conflictos armados en los casi 30 años del mandato”.

Education Cannot Wait (ECW) (La educación no puede esperar), el fondo global para la educación en emergencias, ha lanzado un grito de alarma: los ataques contra escuelas se han convertido en una epidemia global que crece a velocidad alarmante. Sólo en ese período, la ONU registró aproximadamente 6000 ataques dirigidos contra estudiantes, educadores e instituciones educativas.

Frente a este panorama desolador, Education Cannot Wait y sus socios estratégicos están invirtiendo en apoyo educativo en todo el mundo. Desde apoyo psicosocial y entornos de aprendizaje protectores hasta formación especializada para docentes y reconstrucción de aulas. Pero el mensaje es claro: no es suficiente.

El Informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados correspondiente al año 2024 presenta un desgarrador relato de la violencia que sufren los menores en las zonas de conflicto.

Los niños que viven en zonas de conflicto sufren consecuencias devastadoras, ya que la guerra urbana ha convertido sus hogares en campos de batalla. La presencia de minas terrestres y municiones sin detonar sigue poniendo en riesgo a comunidades enteras, y los niños y niñas son especialmente vulnerables. Estas armas son responsables de aproximadamente el 25 % de las víctimas infantiles en los conflictos armados.

Durante el último año, se produjo un aumento del 44 % en los ataques contra escuelas, lo que provocó la muerte, el secuestro y el trauma de miles de estudiantes y profesores.

Sigue leyendo