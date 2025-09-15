Pronóstico del clima en Dallas para este lunes 15 de septiembre

Este lunes 15 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 7% y se prevé escasa nubosidad. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 7 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:11 h y el crepúsculo será a las 19:34 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.