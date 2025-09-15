Uruguay celebra histórica medalla de Julia Paternain en Atletismo

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) y el Ministerio de Relaciones Exteriores celebraron este domingo el logro de Julia Paternain, quien alcanzó la medalla de bronce en el Maratón Femenino de los Mundiales de Atletismo de Tokio, considerado un hecho histórico para el país sudamericano.

La atleta de 25 años, federada en el Club Nacional de Atletismo, cruzó la meta con un tiempo de 2h27:23, solo detrás de la keniana Peres Jepchirchir (2h24:43) y la etíope Tigst Assefa (2h24:45), lo que le permitió convertirse en la primera uruguaya en subir al podio en la historia de esta competencia internacional.

#Atletismo Julia Paternain medalla de bronce en la maratón del Mundial de Tokio 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🥉🥉🥉



‼️‼️‼️Imágenes que quedarán para la más rica historia del deporte uruguayo‼️‼️‼️ pic.twitter.com/FdQe3i6sj8 — Andrés Cottini (@A_Cottini) September 14, 2025

El COU, mediante un hilo en su cuenta oficial en X, destacó que esta fue apenas la segunda carrera de maratón en la trayectoria de Paternain, quien es especialista en pruebas de 5,000 y 10,000 metros, lo que acentúa la dimensión del resultado obtenido en la capital japonesa.

El organismo olímpico también recordó que la corredora partía del puesto 288 del ranking mundial, y aun así logró sorprender con una actuación que “escribe una nueva página para el deporte nacional”.

Tras una sorprendente carrera y un excelente desempeño durante los 42 kilómetros, Julia Paternain se colgó la medalla de bronce en el maratón femenino del Mundial de Atletismo en Tokio, un logro que no estaba en los cálculos de nadie.



… — Comité Olímpico Uruguayo (@prensacou) September 14, 2025

La noticia también fue compartida por la vicepresidenta Carolina Cosse y por el canciller Mario Lubetkin, quien calificó el resultado como un “increíble éxito” y “una contribución excepcional de nuestra ciudadanía fuera de fronteras”.

Increíble éxito de la atleta uruguaya Julia Paternain, medalla de bronce hoy en el mundial de atletismo.



Otra contribución excepcional de nuestra ciudadanía fuera de fronteras! https://t.co/BpWZg9ZMVr — Mario Lubetkin (@MinLubetkinUy) September 14, 2025

Desde la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio, Paternain expresó su emoción y asombro por el resultado, y dijo estar “en shock”. Comentó que no prestó atención al tiempo durante la carrera, simplemente intentó correr a su ritmo, y se mostró agradecida con el público japonés por el apoyo recibido durante la competencia.

La maratonista reveló que sus padres son profesores y viven en Estados Unidos, y compartió su deseo de visitar Uruguay pronto. Aseguró que le gustaría convertirse en un ejemplo para las jóvenes de Sudamérica, al subrayar que “todo es posible” si se tiene la voluntad de intentarlo, aunque solo se cuente con “un par de zapatillas”.

El resultado de Paternain se suma a los hitos del atletismo uruguayo y refuerza las expectativas hacia los Juegos Olímpicos, en los que la fondista podría tener una participación destacada si mantiene su nivel competitivo.

*Con información de EFE.

