Analizamos el bubble tea para detectar plomo. Esto es lo que encontramos.

El bubble tea a menudo se prepara con té, leche, edulcorante y boba.

By Kevin Loria

El bubble tea está por todas partes. En muchas zonas del centro, es difícil no ver a la gente caminando con sus vasos de la bebida, tomando a través de popotes extra anchos diseñados para absorber las bolitas de tapioca —esas perlas masticables y gelatinosas que le dan al bubble tea su aspecto tan distintivo

Este delicioso y refrescante capricho se originó en Taiwán en la década de 1980 y se ha extendido rápidamente por todo el mundo desde entonces. En los últimos años, las cafeterías de bubble tea han florecido en Estados Unidos, convirtiéndose en lugares de reunión populares en muchas comunidades, especialmente entre los asiático-estadounidenses. En 2024, había 6,635 tiendas de bubble tea en todo el país, según el grupo de investigación de mercado IbisWorld, y se espera que esa cifra se duplique para 2028. Pero no hace falta salir de casa para darte el gusto: puedes comprar perlas de boba y kits que te ayudan a prepararla. Hay muchas variaciones de la bebida, pero la preparación tradicional es sencilla: lleva té preparado, leche o crema, algún tipo de endulzante o saborizante, y las perlas de boba

La tapioca se obtiene de la yuca, un tubérculo. Pruebas recientes de Consumer Reports revelaron que los productos que contienen yuca a veces presentan niveles muy altos de plomo, por lo que nuestros expertos realizaron recientemente una pequeña prueba con perlas de boba para determinar la cantidad de plomo y otros metales pesados ​​que podrían contener.

La buena noticia es que ninguna de las perlas de boba superó el nivel de plomo que CR considera preocupante. “Estos niveles no fueron tan altos como para recomendar a la gente que evite por completo el bubble tea”, afirma el doctor James E. Rogers, PhD, director de investigación y análisis de seguridad alimentaria de CR. “Sin embargo, si bien este no fue un análisis exhaustivo del mercado de las perlas de boba y el bubble tea, el hecho de que tres de las cuatro muestras de perlas de boba contuvieran más del 50% del nivel de plomo que consideramos preocupante en una sola porción, es una buena razón para considerarlo un capricho ocasional, no un producto básico para consumir todos los días”.

Resultados de las pruebas de CR

Para determinar los niveles de metales pesados (como arsénico, cadmio, plomo y mercurio) en la boba, los investigadores de CR analizaron las perlas de bubble tea de dos cadenas populares (Gong Cha y Kung Fu Tea) y dos productos de boba envasados ​​(de Trader Joe’s y WuFuYuan). Analizamos tres muestras de cada producto. En el caso de las bebidas de la tienda de té, el líquido y la boba se analizaron por separado (más información a continuación). Para descubrir más sobre nuestras pruebas, consulta nuestra hoja de metodología (PDF).

Ninguna de las muestras de boba presentó niveles de arsénico, cadmio o mercurio que pudieran representar un riesgo para la salud en una sola porción, dice Rogers.

Los niveles de plomo fueron más altos, aunque hubo variaciones entre los productos, y ninguno superó el nivel de preocupación de CR con respecto al plomo. Esto es diferente con otras categorías de alimentos que CR ha analizado, como las harinas y los snacks de yuca, el chocolate oscuro y los alimentos para bebés, donde muchos productos contenían más del 100% del nivel de preocupación de CR, y algunos contenían más del 2,000%. Aun así, es importante tener en cuenta que ningún nivel de exposición al plomo se considera seguro. “Es difícil evitar la exposición a algo de plomo. Se encuentra en cantidades variables en los alimentos, el agua potable, el suelo y muchos hogares”, dice Rogers. “Los riesgos para la salud provienen de la exposición repetida o continua a lo largo del tiempo. Pero las pequeñas cantidades se acumulan y, a largo plazo, pueden tener efectos sobre la salud. Por eso es prudente minimizar la exposición a fuentes conocidas de plomo cuando sea posible”.

Niveles de plomo en la boba

Producto Tamaño de la porción Porcentaje del nivel de preocupación de CR por el plomo Trader Joe’s Instant Boba Kit1 1 sobre (65 gramos) 83% Gong Cha Pearl Milk Tea (solo perlas de tapioca) 87 grams2 70% Kung Fu Tea Milk Tea with Boba (solo perlas de tapioca) 87 grams2 63% WuFuYuan Tapioca Pearl, sabor Black Sugar 1/3 cup (50 grams)3 29%

CR basa su nivel de preocupación en los niveles máximos permitidos de dosis (MADL) de plomo de la ley de la Proposición 65 de California, que se establecen en 0.5 microgramos de plomo al día. Existen pocos límites federales para el plomo en los alimentos, y dado que ninguna cantidad de plomo es segura, CR utiliza este umbral porque es el estándar de mayor protección para el consumidor disponible. También cabe destacar que los niveles de MADL tienen un margen de seguridad incorporado. Para una sustancia química como el plomo, que se sabe que causa daños reproductivos o defectos congénitos, el nivel de MADL es 1/1000 del nivel en el que no se observaron efectos en estudios con animales. Al evaluar productos, la Proposición 65 considera la frecuencia alimentaria y la exposición promedio a un producto a lo largo del tiempo para determinar si este supera el MADL. CR, por otro lado, asume una porción diaria de un producto en sus cálculos de evaluación de riesgos. Esta diferencia en la metodología significa que no se pueden emitir juicios de valor según la Proposición 65 a partir de los hallazgos de CR.

El fabricante descontinuó este producto, pero es posible que los consumidores aún lo tengan en sus congeladores. 2. Peso aproximado de las perlas de tapioca en una taza de té de 24 onzas. 3. Peso bruto; el peso preparado es de 70 gramos, un poco más de 1/3 de taza.

El plomo es particularmente perjudicial durante el embarazo y en los niños pequeños, ya que puede tener graves efectos adversos en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Sin embargo, un exceso de plomo es perjudicial para cualquier persona; por ejemplo, la exposición al plomo en adultos es responsable de aproximadamente 256,000 muertes por enfermedades cardiovasculares cada año, afirma Tom Neltner, director nacional de Unleaded Kids, un grupo que trabaja para proteger a los niños de la exposición al plomo.

En un producto con múltiples ingredientes como el bubble tea, el plomo puede provenir de múltiples fuentes: las perlas de boba, el edulcorante, el propio té, el agua utilizada para prepararlo, la leche, el jugo u otros líquidos que se le puedan añadir. Por lo tanto, si bien el objetivo de nuestras pruebas era determinar si el bubble tea podría ser una fuente significativa de plomo, también medimos el plomo en la porción líquida de los dos bubble tea de las cafeterías de té que utilizamos para determinar cuál podría ser la exposición adicional al plomo. En esos casos, encontramos incluso más plomo por porción en el líquido que en las perlas de boba.

Es difícil determinar de dónde proviene el plomo en el líquido de los tés de perlas, afirma la doctora Sana Mujahid, PhD, gerente de investigación y análisis de seguridad alimentaria en Consumer Reports, quien supervisó las pruebas. Podría provenir del agua o del equipo utilizado en una tienda en particular. Las tres muestras de cada té se compraron en tiendas de la misma zona. Es posible que los niveles de plomo en los tés de perlas de estas cadenas varíen según la ubicación de la tienda.

Nos pusimos en contacto con las cuatro empresas cuyos productos analizamos, les enviamos los resultados de nuestras pruebas y les solicitamos sus comentarios.

Trader Joe’s nos informó que ha descontinuado su kit Instant Boba, pero no ofreció más comentarios.

Jason Tsou, gerente general de Shanghai ZhouShi Foodstuffs, empresa matriz de WuFuYuan, declaró: “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos, y su información nos ha impulsado a mejorar aún más nuestras medidas de control de calidad”. Afirmó que la empresa ya trabaja con un laboratorio acreditado para analizar la presencia de plomo en sus ingredientes y productos terminados, y que ahora ha implementado un estándar más estricto.

Gong Cha y Kung Fu Tea no respondieron a nuestra solicitud de comentarios.

¿Por qué hay plomo en la tapioca?

El plomo se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. También existe una importante contaminación por plomo en gran parte del suelo del mundo debido a la contaminación industrial y al uso de gasolina con plomo en el pasado y pesticidas a base de plomo.

Al cultivarse en el suelo, muchas frutas y verduras absorben los metales pesados. Se sabe que las hortalizas de raíz, como la zanahoria, la yuca y el camote, absorben plomo. La tapioca parece contener menos plomo que la yuca cruda o menos procesada (como la harina de yuca), probablemente porque una parte se elimina durante el proceso de lavado y despulpado de la tapioca. Sin embargo, queda una cantidad significativa.

Consejos para los consumidores

Consumir una porción diaria de boba de estas fuentes no supera el nivel de preocupación de CR por el plomo. Sin embargo, el plomo puede estar presente en diversos alimentos, y la exposición diaria puede acumularse. Si bien no se puede evitar por completo el plomo, se pueden consumir con moderación productos que se sabe que lo contienen. Eso es especialmente cierto en el caso de alimentos que son más bien un gusto opcional y no una parte esencial de la dieta, como el bubble tea o el chocolate oscuro.

Además, consumir de alimentos saludables variados en general puede ayudar a evitar el consumo excesivo de metales pesados. Y obtener suficiente cantidad de ciertos nutrientes, como calcio, hierro, selenio, vitamina C y zinc, puede ayudar a compensar algunos de los daños que los metales pesados ​​causan en el cuerpo.

