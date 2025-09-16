window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Dos menores acusados de causar destrozos de $50,000 en escuela primaria de Florida

Los adolescentes confesaron haber causado daños en la Escuela Primaria Friendship de Deltona. Enfrentan cargos por robo, allanamiento, daños criminales y hurto

Avatar for Erika Hernández

By  Erika Hernández

Dos niños, de 12 y 13 años, fueron entregados por sus madres el lunes a las autoridades del Condado de Volusia, en Florida, para enfrentar cargos de vandalismo y robo tras destrozar el centro de medios de la Escuela Primaria Friendship, en Deltona.

El incidente ocurrió el sábado, cuando los menores irrumpieron en el plantel durante el día y regresaron en la noche para causar más daños.

Daños cuantiosos

Un video difundido por la oficina del sheriff muestra puertas de vidrio rotas, mesas y estantes volcados, libros destrozados y grafitis en las instalaciones. Las pérdidas fueron estimadas en $50,000 dólares.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, los niños confesaron su participación en los hechos. Ahora enfrentan cargos de robo, allanamiento, daños criminales y hurto.

Deltona, ciudad ubicada a 48 kilómetros al norte de Orlando, permanece consternada por la magnitud del vandalismo cometido por los dos menores.

