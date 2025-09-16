Dos menores acusados de causar destrozos de $50,000 en escuela primaria de Florida

Dos niños, de 12 y 13 años, fueron entregados por sus madres el lunes a las autoridades del Condado de Volusia, en Florida, para enfrentar cargos de vandalismo y robo tras destrozar el centro de medios de la Escuela Primaria Friendship, en Deltona.

El incidente ocurrió el sábado, cuando los menores irrumpieron en el plantel durante el día y regresaron en la noche para causar más daños.

Daños cuantiosos

Un video difundido por la oficina del sheriff muestra puertas de vidrio rotas, mesas y estantes volcados, libros destrozados y grafitis en las instalaciones. Las pérdidas fueron estimadas en $50,000 dólares.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, los niños confesaron su participación en los hechos. Ahora enfrentan cargos de robo, allanamiento, daños criminales y hurto.

Deltona, ciudad ubicada a 48 kilómetros al norte de Orlando, permanece consternada por la magnitud del vandalismo cometido por los dos menores.

