La huida de miles de palestinos tras el inicio de la toma israelí de Ciudad de Gaza

El ejército israelí lanzó su largamente planeada ofensiva contra Ciudad de Gaza.

La ciudad ha sido sometida en las últimas horas a intensos bombardeos aéreos mientras las tropas israelíes avanzan por el casco urbano y miles de residentes palestinos huyen precipitadamente.

Una larga columna de palestinos se desplaza hacia el sur por carretera en carros tirados por burros, carretillas, autos con enseres atados en lo alto y a pie.

Ghazi al-Aloul, un palestino desplazado desde el norte de Gaza, le dijo a la BBC que “el bombardeo ha sido demencial durante horas” lo que coincide con otros testimonios que describieron como “un infierno” las últimas horas en Ciudad de Gaza.

“Me obligaron a dejar la casa en la que mi familia y yo nos estábamos refugiando desde que huimos del norte de Gaza hace un mes”, contó Ghazi, que busca protección ahora en la entrada de un hospital local.

Muchos han huido con casi lo que llevaban puesto.

Lina al-Maghrebi, de 32 años, madre de tres hijos y residente del barrio Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza, le dijo a la BBC que se había resistido a salir de su casa a pesar del peligro hasta que recibió una llamada telefónica de un oficial israelí que le ordenaba evacuar de inmediato.

“Me vi obligada a vender mis joyas para cubrir los gastos del desplazamiento y una tienda de campaña”, señala.

“Tardamos diez horas en llegar a Jan Yunis y pagamos 3,500 shekels ($850 dólares) por el viaje. La fila de autos y camiones parecía interminable”, añadió.

Como Al-Magrebi, muchos residentes describen interminables filas de coches y camiones y largas demoras, que han dejado a muchas familias varadas en la carretera en medio de los ataques aéreos.

Por su parte, Nivin al-Din, madre de cinco hijos, cuenta que huyó al sur después de que aviones de guerra israelíes lanzaran folletos de evacuación sobre su barrio, aunque su marido se negó a abandonar su casa.

“No pude llevarme mis muebles porque no podía permitirme un camión grande”, explica.

“Dejarlo todo atrás fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida”.

De acuerdo al reporte del ejército israelí, la carretera costera de al-Rashid es la única ruta permitida para los civiles que desean huir.

Getty Images: Fuertes bombardeos y ataques con artillería pesada se han escuchado en las últimas horas cerca de la Ciudad de Gaza.

Una “potente” operación militar

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes el inicio de una “potente operación militar” terrestre contra “el último bastión importante de Hamás”.

La milicia palestina, por su parte, dijo en un comunicado que la acción militar israelí “no es más que un nuevo capítulo en la guerra sistemática de genocidio y limpieza étnica contra nuestro pueblo”.

El máximo responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, condenó el asalto israelí de la ciudad como “total y extremadamente inaceptable”.

La ofensiva coincide con la publicación de un informe de una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio contra los palestinos en Gaza y llega solo horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmara el apoyo estadounidense a Israel durante una visita oficial a Jerusalén.

Según varios reportes locales, la ofensiva marca el inicio de las operaciones terrestres para ocupar Ciudad de Gaza.

El ministro israelí de defensa, Israel Katz, escribió en su cuenta de X: “Gaza está ardiendo”. “Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) golpean con un puño de hierro a la infraestructura terrorista”, añadió el ministro.

Tanto Netanyahu como otros líderes políticos de Israel han señalado que la Ciudad de Gaza es el centro de operaciones del grupo radical islamista Hamás.

La operación terrestre fue precedida por un fuerte bombardeo en la zona central de la Franja de Gaza, a donde se dirigía la mayoría de las personas que estaban huyendo de la ciudad, en la que se estima que viven aún 500,000 personas.

Según periodistas locales en Gaza, en los últimos dos días se registraron bombardeos y ataques con artillería pesada en Ciudad de Gaza.

También hay reportes de decenas de viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros.

El ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, asegura que 59 personas han muerto y al menos 386 han resultado heridas en las últimas horas. Tres de los muertos lo habrían sido por desnutrición, entre ellos un niño.

Israel ha exigido que los residentes de la Ciudad de Gaza abandonen la zona y se dirijan al sur, a una zona central de la Franja.

Getty Images: Un fuerte movimiento de tanques se registró en uno de los puntos fronterizos controlados por Israel en la Franja de Gaza.

BBC:

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que unos 350,000 palestinos han huido de la ciudad.

Algunos afirman que no se pueden desplazar al sur, mientras que otros señalan que ese sector de Gaza no es seguro, ya que Israel también ha llevado a cabo ataques aéreos allí.

Algunos pobladores relataron que intentaron reubicarse en el sur pero no encontraron dónde acampar, por lo que regresaron a la Ciudad de Gaza.

El desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles es uno de los aspectos que destaca el informe de los expertos de Naciones Unidas que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

Israel rechazó categóricamente sus conclusiones por estar basado en las “falsedades” de Hamás

Esta ofensiva es el último episodio de la guerra en Gaza que comenzó en octubre de 2023 luego de un ataque de Hamás en el sur de Israel en el que, según las autoridades israelíes, murieron unas 1,200 personas y 251 fueron secuestradas.

Al menos 64.905 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, muchos de ellos niños y mujeres, según el ministerio de Salud del territorio.

“Intervención urgente”

El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina hizo un llamado urgente para proteger a la población de Ciudad de Gaza.

En un comunicado en la red social X, exigió “una intervención internacional excepcional y urgente para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza”.

También describió los planes de Israel de ocupar la ciudad como “un ataque deliberado contra civiles, convirtiendo la ciudad de Gaza en un gran cementerio”.

Getty Images: Se estima que cerca de 500,000 personas aún residen en Ciudad de Gaza a pesar de la ofensiva aérea de los últimos días.

Por su lado, tras su visita a Israel, Rubio se dirigió a Qatar, donde los líderes árabes condenaron este lunes los ataques de Israel en Doha de la semana pasada que tenían como objetivos los líderes de Hamás.

De acuerdo al jefe de la diplomacia estadounidense antes de su viaje a Doha, Qatar es el único país que puede mediar en Gaza.

También dijo que la primera opción para finalizar la guerra en Gaza es una salida negociada en la que los otros países participen activamente, aunque también afirmó que había un plazo muy breve para llegar a un acuerdo, según informaron Reuters y AFP.

Y añadió que Hamás debía dejar de existir como grupo armado.

Getty Images: Miles de personas abandonaron la noche anterior la Ciudad de Gaza ante la inminencia de los ataques.

Getty:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.