Mega Millions en vivo: resultados y números ganadores del martes 16 de septiembre de 2025

Este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 16 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $400 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

10 14 34 40 43 5 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios superiores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su próximo sorteo el viernes 19 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: