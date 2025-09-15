Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 15 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 19 42 53 56 4

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo juego el sábado 20 de septiembre

