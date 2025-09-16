Padres demandan a Roblox por el suicidio de su hijo de 15 años: fue víctima de un depredador sexual

Una familia estadounidense presentó una demanda contra Roblox y Discord tras la muerte de su hijo de 15 años, quien se quitó la vida después de haber sido víctima de un depredador sexual dentro de estas plataformas digitales.

Ethan, como fue identificado el joven en la demanda, jugaba en Roblox desde 2015. En el metaverso entabló amistad con “Nate”, quien decía tener 13 años.

Sin embargo, en la vida real se trataba de Timothy, un adulto de 37 años con antecedentes de conducta delictiva, arrestado en 2021 por posesión de pornografía infantil y transmisión de este material nocivo a menores.

El hombre manipuló al adolescente, lo convenció de desactivar los controles parentales y lo condujo a conversaciones cada vez más íntimas. Con el tiempo, la comunicación se trasladó a Discord, donde le solicitó material explícito.

El adolescente le confesó a su madre lo sucedido

La presión y el acoso dejaron graves secuelas en Ethan, quien sufrió episodios de ira y debió ser internado en un centro de tratamiento durante un año.

En diciembre de 2023 le confesó a su madre lo sucedido. Ella contactó de inmediato al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de EE. UU., pero en abril de 2024 el joven decidió quitarse la vida.

La madre de Ethan presentó una demanda por “muerte por negligencia” en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, acusando a Roblox y Discord de no implementar medidas suficientes para proteger a los menores. Asegura que el diseño de estas plataformas facilita el acceso de abusadores a niños y adolescentes.

Roblox respondió que están “profundamente entristecidos por esta pérdida trágica e inimaginable” y anunciaron nuevas funciones de seguridad, entre ellas la verificación obligatoria de edad en herramientas de comunicación.

Discord, por su parte, afirmó estar “comprometido con la seguridad” y aseguró contar con equipos dedicados a detectar y eliminar contenidos dañinos.