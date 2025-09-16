Pareja inmigrante de una funcionaria de Nueva York fue detenido por ICE: tiene Green Card

El novio de una funcionaria de la ciudad de Nueva York fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a finales de agosto, pese a contar con residencia legal en Estados Unidos. El caso ha generado controversia debido a sus antecedentes penales y a su relación con una figura pública.

El detenido fue identificado como Nathaniel Rojas, ciudadano de origen dominicano y portador de Green Card, según confirmaron autoridades federales a Newsweek. La captura se produjo el 28 de agosto y estuvo a cargo de agentes de ICE, de acuerdo con declaraciones de la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin.

En un comunicado oficial, McLaughlin señaló que Rojas es considerado un “delincuente extranjero”, con historial criminal que incluye hurto mayor, robo de identidad, hurto en comercios y una condena por conducir en estado de ebriedad agravada con un menor a bordo. Actualmente permanece bajo custodia de ICE mientras avanza su proceso de deportación.

“Una Green Card es un privilegio, no un derecho, y bajo las leyes de nuestro país el gobierno tiene la autoridad de revocarla si se violan o abusan nuestras leyes”, enfatizó McLaughlin al confirmar la detención y explicar los procedimientos que se siguen en este tipo de casos.

De acuerdo con The New York Daily News, Rojas habría sido arrestado en un apartamento del Bronx, inmueble que comparte con Wendy García, comisionada adjunta para Desarrollo y Avance del Departamento Correccional de Nueva York. Hasta el momento, García no ha ofrecido comentarios.

Sigue la mano dura contra inmigrantes

El arresto se enmarca en la política de línea dura migratoria aplicada durante la administración Trump, que impulsó lo que describió como la “mayor deportación masiva en la historia del país”. En sus primeros 100 días, ICE reportó más de 66,000 arrestos y 65,000 deportaciones.

Las medidas también elevaron a 55,000 el promedio diario de personas detenidas por ICE, una cifra considerablemente superior a la registrada en gobiernos anteriores. Aunque funcionarios han insistido en priorizar a criminales peligrosos, informes federales muestran que gran parte de los detenidos no cuenta con antecedentes penales.

El endurecimiento de las operaciones provocó protestas en varias ciudades, especialmente en Los Ángeles, donde la tensión llevó al despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional tras incidentes violentos contra agentes de ICE durante redadas de deportación.

En el caso de Rojas, tras su captura fue trasladado inicialmente al edificio federal del 26 Federal Plaza, en Manhattan. Posteriormente fue recluido en una cárcel del condado de Orange, donde permanece detenido desde hace dos semanas, según registros oficiales y fuentes citadas por The Daily News.