¿Cuál es mejor para tu lavavajillas: detergente en cápsulas, líquido o en polvo?





By Pang-Chieh Ho

En cuanto a detergentes para lavavajillas, ¿te gustan las cápsulas, prefieres el líquido o eres fiel al polvo? En una encuesta que publicamos en Instagram, el 71% de los participantes eligieron las cápsulas como su opción favorita. Un 20% dijo que el líquido, mientras que sólo un 9% prefirió el polvo.

Pero ¿existe algún tipo específico de detergente que deberías usar? Por ejemplo, ¿son las cápsulas mejores que el detergente líquido o en polvo? Aquí tienes lo que algunos expertos dicen sobre las ventajas y desventajas de cada uno.

Cápsulas

Las cápsulas son muy prácticas de usar: solo tienes que colocarlas en el lavavajillas sin preocuparte por medir la cantidad correcta de detergente, dice Rich Handel, quien dirige las pruebas de detergentes para lavavajillas en Consumer Reports.

También son extremadamente efectivas para limpiar los platos. Y en nuestras pruebas, las cápsulas de mejor rendimiento limpiaron mejor que los mejores detergentes líquidos. Otra ventaja es que, las cápsulas, al venir en dosis individuales ya medidas, tienen menos probabilidades de dejar residuos en los platos, afirma Lindsay Jones, gerente de marca de nuevos productos de la compañía de electrodomésticos Maytag. Eso se debe a que los platos opacos pueden ser causados por exceso de detergente.

Pero una de las desventajas de las cápsulas es que, si se usan para ciclos de lavado cortos, es posible que algunas no se disuelvan por completo, explica Larry Ciufo, quien ha probado cientos de lavavajillas en los últimos 20 años en CR.

Líquido

Aunque no es tan eficiente como las cápsulas, un detergente líquido que probamos, Great Value Dishwasher Gel (disponible en Walmart), obtuvo una calificación muy buena por su desempeño en general. Es de la marca propia de Walmart y es el detergente más económico que hemos probado.

Polvo

Desde el punto de vista del empaque, el detergente en polvo tiene un menor impacto ambiental que el líquido o las cápsulas. Suele venir en una caja de cartón, que se recicla más fácilmente que el plástico en el que suelen venir los detergentes líquidos y las cápsulas, dice Eleanor Greene, editora en jefe de la revista Green American, una publicación de la organización sin fines de lucro Green America, que promueve la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la eficacia del detergente en polvo, aunque seguimos probando cápsulas y detergentes líquidos en Consumer Reports, en los últimos años hemos dejado de probar el polvo porque cada vez menos consumidores lo compran.

¿Entonces hay un tipo de detergente que debas usar en lugar de los demás? Al final, mucho depende de las preferencias y las experiencias de cada persona, dice Rich. Opta por cápsulas si lo más importante para ti es la limpieza y la comodidad; el polvo es una buena opción si quieres reducir tu impacto ambiental. Y si prefieres medir el detergente tú mismo, tanto el líquido como el polvo son buenas opciones.

¿Se puede usar jabón para trastes en el lavavajillas como detergente?

La respuesta es no. El jabón para trastes puede dañar tu lavavajillas o provocar un desastre, dice Jones.

Pero supongamos que ya cometiste el error. Esto es lo que debes hacer: detén tu lavavajillas de inmediato y deja que se drene por completo antes de intentar sacar los platos que estén dentro.

Después de que se haya drenado, agrega ¼ de taza de aceite vegetal u otro aceite de cocina en la parte de abajo del lavavajillas e inicia un ciclo rápido sin detergente ni platos. El aceite ayudará a controlar cualquier espuma restante y a eliminar el jabón para trastes de la máquina.

Una vez que la espuma haya desaparecido, realiza un ciclo de enjuague para eliminar cualquier residuo de jabón que haya quedado. Y después de seguir todos estos pasos, no está de más limpiar el interior de tu lavavajillas con un limpiador especial de lavaplatos para que esté listo para tu próximo uso.

Los mejores detergentes para lavavajillas

Mejores cápsulas de detergente de dosis única

Up & Up (Target) Ultimate Dishwasher Packs

Finish Powerball Ultimate

Seventh Generation Power+ Packs

Mejores detergentes en gel

Great Value (Walmart) Dishwasher Gel

Cascade Complete + Oxi Dawn

Cascade Gel with Dawn

Los mejores lavavajillas

Los lavavajillas que verás a continuación tienen diferentes puntos fuertes, pero todos mostraron un desempeño excelente en nuestras pruebas de laboratorio. Algunos cuentan con la certificación Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), lo que significa que son más eficientes en el uso de agua y energía que otros modelos.

Bosch Benchmark SHP9PCM5N

Bosch 800 Series SHX78CM5N

Bosch 100 Series SHX5AEM5N

Bosch 300 Series SHE53C85N

Miele G7196SCVISF

