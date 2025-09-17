Dos pasajeros de Royal Caribbean obligan a crucero a regresar a puerto tras una pelea

Lo que debía ser un viaje de placer en el Wonder of the Seas, uno de los cruceros más grandes de Royal Caribbean, se convirtió en un vergonzoso capítulo en la historia de las embarcaciones debido a dos pasajeros.

De acuerdo con medios como People, una pelea a bordo terminó con dos personas heridas y obligó al capitán a regresar la embarcación al puerto de Miami antes de lo previsto.

El regreso inesperado del crucero

De acuerdo con el medio, el altercado comenzó como una discusión verbal que escaló rápidamente hasta volverse físico. Testigos señalaron que la tripulación intervino de inmediato, pero la magnitud de la disputa llevó a que el capitán tomara la decisión de interrumpir el itinerario.

Cuando un presunto crimen ocurre en un crucero con bandera estadounidense o que llega a puertos de EE.UU., el FBI tiene jurisdicción para intervenir. Credit: Shutterstock

Según reportó WSVN-TV, al llegar a puerto los heridos fueron trasladados a un hospital, aunque solo presentaban lesiones leves.

El Wonder of the Seas había zarpado con miles de pasajeros a bordo en un viaje de ida y vuelta a las Bahamas. La compañía confirmó a People que el incidente involucró a dos personas que recibieron atención médica tras el desembarco y que, posteriormente, rechazaron presentar cargos en contra de los responsables.

Aun así, la situación causó alarma entre los viajeros, quienes presenciaron cómo la discusión transformó el ambiente festivo del crucero en momentos de tensión.

Royal Caribbean emitió un comunicado donde destacó que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad. De acuerdo con la empresa, la decisión de regresar fue tomada como medida preventiva para garantizar la tranquilidad a bordo, una política que, aunque poco frecuente, se aplica cuando los incidentes comprometen el orden del viaje.

Otros incidentes en cruceros

Este caso se suma a una serie de sucesos recientes que han puesto bajo la lupa la seguridad en los cruceros. Aunque la mayoría de los viajes transcurren sin problemas, los altercados entre pasajeros no son desconocidos en la industria.

Según expertos citados por The Independent, las navieras suelen actuar con protocolos estrictos para contener disputas y, en algunos casos, optan por desembarcar a los involucrados en el puerto más cercano.

En el caso de Royal Caribbean, la compañía reiteró que los pasajeros heridos se encuentran en buen estado y que el resto de los viajeros continuó su itinerario con normalidad tras el retraso.

