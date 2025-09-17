Empleado hispano de tienda en Florida mata a oficial de policía fuera de servicio

Eduardo Labrada Machado, de 24 años, fue detenido tras disparar a quemarropa contra David Jewell, un oficial de Edgewater, en una gasolinera Circle K del condado de Volusia, en Florida.

El tiroteo ocurrió la tarde del lunes cuando Labrada Machado llegó a su lugar de trabajo en una Circle K del área de Daytona Beach.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, el joven disparó varias veces a quemarropa contra David Jewell, de 45 años, un oficial fuera de servicio que estaba en la tienda.

Jewell fue declarado muerto en el lugar.

Declaraciones del sospechoso

Labrada Machado confesó a los investigadores que había tenido un “mal día” antes de llegar a la tienda y pensó en disparar a Jewell.

Aseguró que había visto al oficial con un arma en el pasado y que le tenía miedo, aunque no estaba claro si sabía que era policía.

Según las autoridades, el sospechoso había tenido discusiones previas con Jewell en la tienda.

El arma usada en el crimen, una pistola adquirida recientemente, fue hallada dentro de una chaqueta en el vehículo de Labrada Machado.

La familia del detenido reveló que este tenía antecedentes de enfermedad mental y afirmaba escuchar voces, aunque nunca había expresado odio hacia la policía ni intenciones homicidas.

El único antecedente registrado fue un incidente en 2023, cuando disparó un arma en el Parque Estatal Tomoka; en ese caso no impugnó el cargo menor y el fallo fue suspendido.

Labrada Machado, residente legal con tarjeta verde en EE.UU., enfrenta un cargo de asesinato en primer grado.

Por ahora no figura abogado en los registros judiciales, señalaron las autoridades.

