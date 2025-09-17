Inmigrante atropella a agente de ICE durante una parada de tráfico en Florida: hay 4 arrestados

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó herido en Homestead, Florida, luego de que un inmigrante indocumentado lo atropellara durante una parada de tráfico. Seguidamente, hubo un choque múltiple y la detención de cuatro hombres.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de un comunicado, el incidente se registró el lunes cuando Henry Isaúl García, puso marcha atrás en el auto y golpeó al agente de ICE en la pierna, “casi aplastándolo” contra otro automóvil.

Segundos después, García impactó contra varios vehículos oficiales antes de incorporarse al tráfico en sentido contrario, donde terminó chocando con una camioneta negra.

Tras el accidente, el hombre abandonó el vehículo junto a otros tres acompañantes y todos intentaron escapar a pie, sin embargo, agentes federales se desplegaron en la zona y lograron detenerlos poco después.

Los cuatro inmigrantes son indocumentados, confirmó el DHS

En el mismo comunicado, el DHS confirmó que todos los ocupantes del vehículo estaban en Estados Unidos sin documentación válida para residir en el país.

Los cuatro fueron trasladados a un hospital local para ser evaluados, pero ya recibieron el alta y permanecen bajo custodia de ICE.

Entre los arrestados figura Rubén Sales García, quien había ingresado de manera irregular al país y fue deportado en 2007. Se desconoce en qué momento regresó a territorio estadounidense. También fueron identificados Marlon Gómez Hernández y Jorge Pérez Martín.

El DHS detalló que Henry Isaúl García había entrado en marzo de 2022 por la zona de Eagle Pass, Texas. Todos enfrentan procesos de deportación.

El oficial de ICE que resultó lesionado fue atendido de inmediato y se encuentra en condición estable. El DHS subrayó que este tipo de episodios pone en riesgo tanto a agentes federales como a la comunidad, y reiteró que continuarán los operativos de control en Florida.

