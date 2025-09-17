Médico abandonó a un paciente anestesiado para tener relaciones con una enfermera en hospital de Manchester

El Dr. Suhail Anjum fue hallado culpable de mala conducta grave luego de que abandonó el quirófano por ocho minutos en septiembre de 2023, durante un procedimiento en el Hospital Tameside, en Ashton-under-Lyne, área del Gran Manchester. Mientras su paciente estaba inconsciente, el médico ingresó a otro quirófano donde fue sorprendido en una situación sexual con una enfermera, cuya identidad no se reveló.

Según el Servicio de Tribunales de Médicos Profesionales (MPTS), Anjum pidió a una colega que cuidara al paciente, alegando que necesitaba ir al baño. Sin embargo, fue descubierto minutos después por otra enfermera, quien declaró ante el tribunal haber encontrado a la enfermera con “los pantalones alrededor de las rodillas y la ropa interior a la vista”, mientras el médico se ataba el cordón de los pantalones.

El paciente no sufrió daños como consecuencia de la ausencia del médico, de acuerdo con el informe del tribunal.

En la audiencia celebrada esta semana en Manchester, el panel disciplinario determinó que, si bien las acciones del Dr. Anjum fueron lo suficientemente graves como para constituir una falta profesional seria, el riesgo de que vuelva a ocurrir es “muy bajo”, por lo que no se le impuso ninguna sanción.

“La conducta del Dr. Anjum fue una desviación significativa de los estándares esperados”, dijo la presidenta del tribunal, Rebecca Miller. “Puso sus propios intereses por delante de los del paciente y sus colegas, y el incidente tuvo el potencial de comprometer su atención médica”.

No obstante, el tribunal consideró que la exposición pública del caso, junto con la pérdida de su empleo, era sanción suficiente para preservar la confianza pública en la profesión médica, por lo que el anestesista no enfrentará la prohibición de ejercer la medicina en el Reino Unido.

“Fue bastante vergonzoso”

Durante su intervención ante el panel, el Dr. Anjum —casado y padre de tres hijos— reconoció haber tenido relaciones sexuales con la enfermera y admitió que sabía que ella probablemente estaría cerca al momento de salir del quirófano.

“Fue bastante vergonzoso, como mínimo. Solo yo tengo la culpa”, declaró. “Decepcioné a todos: a mi paciente, a mis colegas, a la institución y a mí mismo”.

El médico fue despedido en febrero de 2024 tras una investigación interna del hospital. Desde entonces, se mudó temporalmente a Pakistán, su país natal, donde continuó ejerciendo. Ahora espera regresar al Reino Unido para continuar con su carrera médica y reunir a su familia.

