Operativo revela desmantelamiento de vehículos por $550,000 en Houston

Agentes del Distrito Dos de la Oficina del Alguacil del Condado Harris localizaron un presunto taller clandestino donde se hallaron ocho camionetas GM, un Ford Raptor y un Corvette en proceso de desmantelamiento. El valor de los vehículos recuperados asciende a más de medio millón de dólares.

La investigación por robo de vehículos llevó a los agentes a un lote vacío en el este del condado, donde, con orden judicial, realizaron la inspección junto a detectives especializados.

En el lugar se encontraron ocho camionetas GM, un Ford Raptor y un Corvette, todos en diferentes etapas de desmantelamiento. El valor de lo recuperado fue estimado en $550,000 dólares, reseñó Telemundo.

Aunque no se han producido arrestos, el caso sigue bajo investigación activa.

La oficina del alguacil destacó la labor de los agentes a través de un comunicado en redes sociales: “Gran trabajo de nuestro equipo para proteger la propiedad y responsabilizar a los criminales”.

Un patrón creciente en la región

Este hallazgo no es aislado. En los últimos meses, se han registrado incidentes similares en el área metropolitana de Houston:

Agosto de 2024: desmantelado un taller ilegal en el norte del Condado Harris, con cuatro autos robados, dos motores y un arma de fuego, valorados en $300,000 dólares.

Abril de 2024: tras seis meses de investigación, se localizaron tres talleres clandestinos en el noroeste del condado, con vínculos presuntos al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Se incautaron 14 vehículos de lujo valorados en más de un millón de dólares y se realizaron múltiples arrestos.

Las autoridades advirtieron que el robo y desmantelamiento de autos sigue en expansión en Houston y pidieron a los ciudadanos reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con vehículos para frenar este tipo de delitos.

