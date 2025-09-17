Policía de Nueva Jersey recurre a IA para tratar de resolver desaparición de niña hispana en 2019

Este 16 de septiembre se cumplieron 6 años de la desaparición de Dulce María Alavez, una pequeña de 5 años que fue vista por última vez jugando en los columpios con su hermano en un parque de Bridgeton, en Nueva Jersey.

Mientras los dos menores jugaban, su madre Norma Alavez Pérez ayudaba a su hijo mayor a hacer los deberes escolares en el vehículo, desde donde vigilaba a los pequeños.

Como cada año, familiares y amigos recuerdan a la niña con vigilias y no pierden la esperanza de encontrarla pese al paso del tiempo.

Por su parte, las autoridades hicieron un nuevo llamado para encontrar alguna pista de Dulce María, y recurrieron la inteligencia artificial para reavivar la búsqueda.

#MISSING FOR 6 YEARS – TIME FOR ANSWERS

On Sept. 16, 2019, 5-year-old Dulce Maria Alavez was abducted from Bridgeton City Park in New Jersey & hasn’t been seen since. Her photo has been age-progressed to show what she might look like today at the age of 11.



If you have any… pic.twitter.com/nFjHCcofem — National Center for Missing & Exploited Children (@NCMEC) September 17, 2025

Aunque no se ha revelado qué papel juega la inteligencia artificial en la investigación, se recreó una fotografía de cómo Dulce María luciría actualmente.

La fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb-Mcrae aseguró que los esfuerzos por dar con la pequeña siguen en pie.

“Esta investigación es como un gran rompecabezas. Cualquiera que estuviera en el parque el día de la desaparición de Dulce podría tener la pieza que resuelva este caso por completo”, indicó.

Además, existe una recompensa de $75,000 dólares para quien ayude a dar con el paradero de la pequeña de raíces mexicanas

De acuerdo con EFE, los investigadores han buscado a un hombre blanco o de apariencia hispana que, según han dicho algunos testigos, se llevó a la niña.

Por su parte, el superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Patrick J. Callahan, dijo que el compromiso de las autoridades de descubrir la verdad nunca ha flaqueado y se mantienen firmes en la misión de resolver el caso.

