Agenda de eventos: qué hacer del 18 al 24 de septiembre en Los Angeles

Jueves 18

Exposición sobre comida japonesa en la galería Japan House

Looks Delicious! | Exploring Japan’s Food Replica Culture, en la Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), es la primera exposición estadounidense que explora el arte, la innovación y la importancia cultural de las réplicas de alimentos, así como su historia, técnicas de fabricación y usos. A partir de hoy jueves y hasta el 25 de enero. Entrada gratuita. Informes japanhousela.com.

Arañas en el Natural History Museum

El Spider Pavilion, o pabellón de las arañas, en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) está listo para mostrar a los visitantes toda una colección de insectos patones, como las tarántulas, las arañas lobo y las arañas saltarinas. Termina el 30 de noviembre. Boletos $8 más el boleto de entrada al museo. Informes nhm.org.

Foto: Archivo Credit: Chris F | Pexels

Viernes 19

Halloween en Castle Dark

El evento Halloween Castle Dark está de vuelta en el Castle Park (3500 Polk St., Riverside), con entretenimiento para toda la familia, como tres laberintos nuevos, zonas de terror, shows en vivo y una fiesta al anochecer con DJ y bebidas a la venta. Viernes a domingos del 19 de septiembre al 1 de noviembre. Boletos desde $20. Informes castlepark.com.

Foto: Castle Park

Manuel Turizo en el Peacock

Manuel Turizo, intérprete de pop urbano latino, se presentará en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira titulada 201. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $63. Informes axs.com.

AP Credit: AP

Sábado 20

Clases de cocina en La Cocina de Gloria Molina

Clase para adolescentes: tortillas de maíz y salsa en molcajete es un evento que tendrá lugar en La Cocina de Gloria Molina (555 N. Spring St., Los Angeles). Los estudiantes harán tortillas de maíz con una prensa para tortillas y cocinarán en el comal del museo. Con la chef Glenda Galván García como invitada. Sábado de 7 a 9 pm. Boletos $40. Informes lapca.org.

Foto: Shutterstock Credit: Shutterstock

Born in East LA en el museo Academy

“Born in East LA“, cinta dirigida por Cheech Marin, es una comedia satírica acerca de Rudy Robles, un mexicoamericano al que confunden con un inmigrante indocumentado durante una redada y lo deportan a México. Se proyectará en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) y Cheech Marin estará presente. Sábado a las 7 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Universal Pictures

Festival de trenes en Union Station

La Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) será la sede del Train Festival 2025, que tiene como tema LA’s Spirit in Motion. Con exhibiciones de trenes en miniatura, puestos de información interactivos, entretenimiento en vivo, regalos y actividades para toda la familia. Sábado y domingo de 10 am a 6 pm. Evento gratuito. Informes unionstationla.com.

Foto: Archivo Credit: Chris Pizzello | AP

Alejandro Fernández en el Kia Forum

Alejandro Fernández llega al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) con su gira De Rey a Rey, en la que rinde homenaje a su padre, Vicente Fernández. Sábado a las 8:30 pm. Boletos desde $54. Informes Ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Credit: Mezcalent

Domingo 21

Made in Hollywood en el museo Getty

La cinta de 1990, Made in Hollywood, una sátira que explora las emociones y la identidad, se mostrará en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Será presentada por su director, Bruce Yonemoto. Domingo a las 4 pm. Entrada gratis con reservación. Informes getty.edu.

Miércoles 24

Días western en Santa Monica

Este otoño estrena en el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) el Weekly Western Wednesday, que incluye clases de baile en línea gratis, con instructores profesionales. No es necesario tener experiencia. Miércoles de 6 a 8 pm en la Center Plaza. Evento gratuito. Informes santamonicaplace.com.