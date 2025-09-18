Hallan cuchillo vinculado al homicidio en Burning Man: continúa la búsqueda del asesino

Casi tres semanas después de que el cuerpo de Vadim Kruglov fuera encontrado en un charco de sangre en el evento anual Burning Man, en Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing informó que recuperó un cuchillo que creen fue utilizado en el ataque.

Las autoridades señalaron que la herida mortal de Kruglov fue una puñalada única en el cuello.

El caso ha generado cientos de pistas, pero aún no se ha identificado a un sospechoso. La policía recordó que la naturaleza temporal del festival, celebrado en medio del desierto de Nevada, complica la investigación por la ausencia de señal telefónica y evidencia en video.

El sheriff Jerry Allen destacó que los equipos han entrevistado a varios testigos y continúan procesando la información recibida.

Reacciones y recompensa

Amigos del fallecido recordaron a Kruglov como un “creador, soñador y hombre que dio amor”, en un comunicado difundido por Burning Man.

La organización del evento, en colaboración con Secret Witness of Northern Nevada, ofreció una recompensa de $10,000 dólares a quien brinde datos que conduzcan al arresto del responsable.

Además del asesinato, las autoridades reportaron 44 arrestos durante Burning Man 2024, por delitos que incluyen posesión de drogas, violencia doméstica, agresión sexual, robo y asalto con arma mortal.

