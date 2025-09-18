Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de septiembre de 2025

Leo

Recuerda, criatura del sol, que no todo sale bien a la primera, a veces hay que darle varias pasadas al comal para que no se queme la tortilla. La paciencia será tu mejor arma en estos días. Una enfermedad en la familia podría inquietarte, pero nada grave, más bien de esas que se alivian con té de hierbabuena y un buen regaño. Te enteras de alguien que culmina una relación o que se cambia de casa, y eso te pondrá a pensar en tus propios pasos.

En el amor, aunque no todo ha brillado últimamente, pegue y con quién echar catre no te ha faltado, porque si algo tienes es ese imán que ni el San Judas puede explicar. Eso sí, no confundas pasión con cariño verdadero. Pronto recibirás una señal o un sueño de alguien fallecido que quiere recordarte que no estás solo en tu andar.

Consejo de señora: ya no te mortifiques tanto a la hora de dormir, porque darle tantas vueltas a la cabeza solo te arruga más la cara. La vida no es justa, pero tampoco cruel, y quienes logran aguantar los trancazos son los que terminan victoriosos. Así que sonríe, endereza la espalda y recuerda: ni todo el oro reluce, ni toda la gente que sonríe es sincera.

Virgo

Si tienes pareja, aguas, porque los celos se van a asomar como perro hambriento y si no te controlas, la cosa puede terminar en drama de telenovela. Tú eres de los más desconfiados del zodiaco, y aunque eso te protege, también te complica la vida. Mejor respira hondo y no busques lo que no quieras encontrar.

Cuida tu salud, porque los achaques respiratorios y los dolores musculares andarán rondando como visita incómoda. Y ojo con las viejas chismosas del vecindario, esas que ni trapean su casa pero ya saben toda la tuya, porque podrían meterte en problemas.

En lo sentimental, si sigues esperando que esa persona cambie, mejor búscate una silla cómoda porque te vas a cansar. Tus lazos amorosos pueden fortalecerse, pero depende de que no te pongas tan complicado. La vida y tu pareja podrían hartarse de tu exceso de análisis. Consejo de señora: menos rollo y más acción, porque no todo se arregla con quejas. Aprende a soltar, a dejar que las cosas fluyan, y verás cómo hasta el amor propio empieza a florecer.

Libra

Trata de no caer en la rutina, porque repetir lo mismo una y otra vez es como ponerse el mismo vestido todos los domingos: tarde o temprano harta. Abre espacio a nuevas experiencias, sal a bailar, cambia el camino de regreso a casa, pero no te quedes en lo mismo.

No hagas caso a rumores ni chismes, porque la gente es hija de la tiznada y con tal de fregarte la existencia inventan cosas que ni pasaron. Si no tienes pareja, disfrútalo, porque la soltería es como el chile en la mesa: indispensable para darle sabor a la vida.

Se avecina reunión con amistades y hasta la posibilidad de toparte con alguien del pasado. Hay probabilidades de viaje, y hasta noticias de una boda. Si algo del pasado no te deja dormir, recuerda que muchas broncas se resuelven con una simple plática. No dejes que rencores innecesarios te hagan daño, porque eso es como tomar veneno esperando que el otro se muera.

Y ojo, Libra: ustedes son muy de ofrecer la caricia gratuita, pero no se hagan bolas, que a veces terminan más enredados que cortina vieja. Consejo de señora: no regales el tesoro a cualquiera, porque no todos merecen pase directo al cielo.

Escorpio

Si andas en plan de soltero o soltera, cuidado, porque un amor del pasado podría reaparecer. Y ya sabes cómo eres tú: donde hubo fuego, hasta las cenizas se usan para prender otra vez. Acuerdos y reconciliaciones podrían estar a la orden del día, pero piénsalo bien antes de volver a entrar al mismo infierno.

Cuida tu lengua, no andes soltando información a cualquiera, porque lo que sabes puede ser tu arma en el futuro. Y como dice el dicho: el que calla, controla. Mejor guarda silencio hasta que llegue la hora de usarlo.

Deja de darle tantas vueltas a lo que podría pasar, porque la vida no espera. Es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, aunque después andes rezando tres rosarios. Se acerca un evento social o reunión con amistades donde podrías pasarla bien, pero también descubrir quién realmente merece estar en tu vida.

Consejo de señora: no permitas que nadie esté contigo por compromiso o por lástima, solo deben estar los que de verdad quieran. Y aguas, porque cuando menos lo esperes, la vida te va a dar un trancazo que te dejará aprendiendo la lección más rápido que cualquier sermón.

Aries

Vas a entrar en una etapa bien apasionada ahora que se va acercando octubre, y tú que eres puro fuego lo vas a sentir hasta en la punta de los dedos. Te encanta verte bien, arreglado y con el ego brillando como vitrina de joyería, y eso será tu arma para reconquistar a quien dabas por perdido.

Aprende a decir que no, porque tanta bondad ya te tiene con la frente marcada de tanto que te ven la cara de tonto o tonta. Y sí, ser noble es bonito, pero también es dejar que te usen como trapeador, y eso ya no. Consciéntete, quiérete y date tus gustos, aunque sea una torta de tamal y un cafecito, porque la vida es una y el mañana quién sabe.

No te metas en relaciones prohibidas, porque esas son como chile en los ojos: arden, duelen y al final te dejan más fregado que al principio. Y si ya andas chamuscado, no le avientes más leña al fuego. Cuídate de pérdidas, caídas y también de los “parásitos” que andas cargando, porque esa pancita no siempre es lonja, a veces es falta de desparasitarse. Consejo de señora: más vale panza plana que barriga de lombriz.

Tauro

Cuida mucho tu corazón y tus pensamientos, que han estado más expuestos que carne al aire en carnicería. Podrías terminar sufriendo de más si no aprendes a poner límites. Ya no cargues con lo que no es tuyo, ni dejes que nadie te robe la paz.

Es tiempo de cerrar ciclos y alejarte de gente destructiva que nomás busca robarte tu buena suerte, y hasta tus sueños. Grandes amores llegarán, pero no todos son para quedarse; algunos vienen a enseñarte y otros a probarte. Lo que sí, deja atrás a esos amores baratos que ya no van contigo.

Un viaje está por salirte mejor de lo que esperas, hasta podrías regresar con más bendiciones que souvenirs. Dios y la vida te van a poner en charola de plata lo que necesitas para ser feliz, pero aguas, no lo dejes pasar, porque esas oportunidades no se repiten dos veces.

Consejo de señora: no seas tan tarugo, porque si dejas ir lo bueno, mañana te vas a estar jalando los cabellos diciendo “¿por qué no lo aproveché?”.

Géminis

Deja que el mundo ruede, tú no eres rueda de molino para cargar con todo. Cada oportunidad que llegue a ti, agárrala con las dos manos, porque ya en el pasado dejaste ir varias como agua entre los dedos.

Vienen días de reflexión y de cerrar ciclos que todavía arrastras como costal de piedras. No esperes nada de nadie, vive como si fuera el último día, que el amor llegará en su momento, ni antes ni después. Aprende a tomar las críticas como empujones para crecer, no como golpes que te tumben.

Saca de tu vida a esas amistades hipócritas que solo te sonríen para saber qué traes y luego clavan el cuchillo por la espalda. No dudes jamás de quién eres ni hacia dónde vas, porque cuando tú lo olvidas, la vida te da cachetadas para recordártelo. Cuida tu alimentación, porque podrías subir de peso y después andarás echándole la culpa al pan dulce cuando en realidad eres tú quien se lo mete con gusto.

Consejo de señora: no te culpes por lo que ya pasó, porque lo que fue ya ni llorando lo arreglas; mejor suelta, respira y vive el ahora antes de que se te haga tarde.

Cáncer

Eres de corazón fuerte, pero también de lágrima fácil, y la vida te lo va a seguir recordando. Dile que sí a los sueños, al amor y a todo lo que te haga sentir vivo, porque lo que no te mata, te fortalece. Cada caída será un empujón para levantarte con más fuerza, aunque al principio duela como rodillazo en suelo de piedra.

Disfruta cada segundo de tu vida, no dejes que nadie te robe tu alegría ni tu derecho a ser feliz, porque eso no se le entrega a nadie. Se vienen momentos de incertidumbre que podrían bajarte el ánimo, pero saldrás adelante porque tu fortaleza es más grande de lo que crees.

Una noticia llegará y te hará muy feliz, aunque no será amorosa, así que bájale a la emoción. Ponte las pilas con pagos y deudas atrasadas, porque si no, en unas semanas estarás viendo cobradores hasta en los sueños. Recuerda que el dinero no es malo, lo malo es no saber administrarlo.

Consejo de señora: ya no dejes que nada ni nadie te afecte; has sobrevivido a cosas que te desgarraron el alma, así que lo que venga ahora será pan comido comparado con lo que ya enfrentaste.

Piscis

Vienen cambios muy buenos en lo laboral, y es momento de que te dejes llevar por las oportunidades que la vida te está poniendo en bandeja. Ya no permitas que nadie meta mano en tus sueños ni en tus pensamientos, porque eso es como dejar las llaves de tu casa a cualquiera: tarde o temprano te vacían.

Cuidado con dos “amiguitas” que tienes cerca, porque son más falsas que billete de trescientos pesos, andan hablando tontería y media de ti y solo buscan fregarte la reputación. Abre los ojos y no confíes de más. En lo sentimental, no confundas el amor con la necesidad de sexo, que una cosa es apapacho y otra muy distinta es calentura de momento.

Es tiempo de reflexionar y preguntarte hacia dónde vas, qué te falta para ser feliz y qué cosas ya deberías haber dejado atrás. No sigas cargando culpas por errores que ni tuyos son, ya basta de hacerte mártir. Has sufrido, sí, te has decepcionado también, pero aquí sigues de pie, y más fuerte que antes.

Consejo de señora: no vuelvas a tropezar con la misma piedra, porque al rato te van a decir que la piedra tiene más dignidad que tú; sé feliz y demuestra de qué estás hecho, que el mundo está esperando verte brillar.

Acuario

Te reencontrarás con una vieja amistad en esta semana, y eso te va a mover fibras que creías olvidadas. Además, recibirás noticias alentadoras sobre un asunto que tenías atorado desde hace rato, y por fin sentirás que el sol vuelve a salir.

No gastes saliva en discutir con gente sin quehacer, esas personas que ladran más que perro en azotea y que viven metidas en vidas ajenas. Tú sonríeles, diles “ándale, sí” y retírate, que nada les duele más que ignorarlos. Recuerda: no todos merecen una respuesta, a veces el silencio es la bofetada más elegante.

Conocerás a alguien que cambiará tus expectativas, alguien que con risa y risa terminará metiéndose en tu corazón casi sin que te des cuenta. Eso sí, deja de dejarlo todo para mañana, porque eres muy de prometer y poco de cumplir. Atiende tus asuntos hoy, que la vida no espera.

Y aguas, Acuario, porque Facebook y las redes ya se volvieron tu distracción más grande, y ese es el motivo de que traigas tantos pendientes arrumbados. Consejo de señora: menos celular y más acción, porque la vida real no se vive tras una pantalla.

Capricornio

Traes las feromonas a todo lo que dan, y el pegue anda desbordado. Te miran, te chulean y hasta te invitan, pero aunque te lluevan opciones, tú eres de un solo amor, fiel como perro de rancho. Aunque la distancia con tu persona especial te pese, tú mantendrás encendida esa llama.

Deja de pensar tanto y actúa. Si te interesa alguien, mándale un mensaje, una carta, un correo o lo que sea, pero exprésalo, porque si sigues esperando, te vas a quedar con las ganas. Y el que no habla, Dios no lo oye.

Si empezaste dieta o ejercicio, no lo abandones, bájale a los refrescos, las harinas y los antojos, porque tu cuerpo es tu carta de presentación. En el trabajo o en la familia te toparás con personas que quieren imponerte su voluntad y hacerte sentir menos, pero ahí es donde debes demostrar de qué estás hecho, firme y con la frente en alto.

Consejo de señora: nadie puede apagarte la luz si tú no se lo permites, así que deja de ceder terreno y hazte valer, porque tu valor no lo define nadie más que tú.

Sagitario

Es momento de aprender a soltar lo que ya dolió, lo que ya se fue y no volverá. No estés regresando a platillos recalentados cuando hay un menú nuevo esperándote. Cuida tus pasos, porque las caídas y golpes estarán rondando, y no es tiempo de andar distraído.

Cree en tus sueños y en lo que mueve tu mundo, no permitas que nada ni nadie te tumbe la fe. Vienen días de muchos cambios y con ellos nuevos amores que te devolverán la ilusión. Eso sí, una persona de piel clara podría llegar con chismes de tu ex pareja, así que pon tu cara de “me vale” y no caigas en provocaciones.

Recibirás noticias importantes relacionadas con el trabajo, y también podría surgir una enfermedad en un familiar que te tendrá con el pendiente. Momento de poner en orden todos esos asuntos del pasado que todavía traes guardados en un cajón, porque si no los resuelves, te van a estorbar más adelante.

Consejo de señora: no des pie a equivocaciones, no es el mejor mes para arriesgarte; primero aprende a amarte y cuidarte, porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Y ojo con el dinero, porque si no cuidas tu economía, después ni para las tortillas vas a traer.