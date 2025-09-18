“Incidente” con gas pimienta en escuela de Florida deja 32 estudiantes y profesores hospitalizados

Lo que comenzó como un alternado entre estudiantes acabó con decenas de estudiantes y profesores del sur de Florida hospitalizados después de estar expuestos a gas pimienta.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach dijo en una conferencia de prensa que 32 personas fueron transportadas a hospitales después de que estalló una pelea y se usó gas pimienta en la escuela secundaria comunitaria Lake Worth en Lake Worth Beach, a unas 40 millas al norte de Fort Lauderdale.

Los afectados fueron enviados a cuatro hospitales de la zona. Se envió un oficial de recursos escolares a cada uno de los cuatro hospitales.

Además, un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach confirmó que un oficial de recursos escolares utilizó gas pimienta.

Incident at Lake Worth High School involving a fight and pepper spray. Approximately 20 to 30 people are being treated and transported to area hospitals. There is a large fire-rescue presence at Lake Worth Road at the School. pic.twitter.com/wba7V7yFI7 — PBC Fire Rescue (@PBCFR) September 18, 2025

Elena Villani, directora de la Preparatoria Lake Worth, describió el incidente como un altercado “que involucró a varios estudiantes”.

“La Policía Escolar y los administradores respondieron de inmediato al incidente y trabajaron con rapidez para calmar la situación. Durante el altercado, se distribuyó gas pimienta. Como resultado, varios estudiantes fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos del Condado de Palm Beach. Algunos estudiantes también fueron trasladados para una evaluación médica adicional”, relató.

En tanto, se informó que el campus está seguro y la jornada escolar continuó con normalidad.

Pese a ello, el director continuó: “Quiero aprovechar esta oportunidad para enfatizar que los altercados físicos constituyen una grave violación del Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes involucrados enfrentan consecuencias disciplinarias. No se toleran peleas ni ninguna forma de agresión física en la escuela ni en ninguna propiedad del Distrito Escolar”.

