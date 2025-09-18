Larry Hernández celebra los 15 de su hija Daleyza con fotos vestida de quinceañera

El cantante Larry Hernández y Kenia Ontiveros, recurrieron a sus redes sociales para festejar con sus seguidores la llegada a los 15 años de Daleyza, su hija.

Por medio de unas fotos, que compartieron en su cuenta de Instagram, la pareja nos permitió ser testigos de lo grande que ya está la adolescente.

“15 años preciosa😱 Que esta nueva etapa esté llena de plenitud, mucho amor y sonrisas. Te mereces lo mejor y que la presencia y el amor de Dios te acompañen hoy y cada día de tu vida. ¡Felicidades Mi Quinceañera @daleyzahernandez”, escribió Larry en la descripción de su publicación.

En las fotos difundidas se ve a la jovencita luciendo hermosa en su vestido de quinceañera, con corona incluida, mientras posa en compañía de un caballo.

Su vestido no es de los tradicionales tonos pastel, sino que Daleyza se decantó por un vestido verde , el cual la hizo brillar en la sesión que protagonizó, al igual que el vestido rosa que eligió para otra sesión.

Como era de esperarse sus fotos se llenaron de corazones rojos y comentarios de los fans de sus papás, quienes quedaron asombrados con lo grande que está.

“Wow divina! está hermosísima! muchas felicidades. Que Dios siga bendiciéndole grandemente! Felices XV años 🎉😍”, “Muchas felicidades hermosa @daleyzahernandez 💗💗💗 que siempre Dios acompañe tu camino y te guíe ! Y sobretodo que seas muy muy feliz te quiero mucho”, “WOW!!! Que hermosaaaa😍 @daleyzahernandez feliz cumpleaños ❤️” se lee en tan solo algunos de los mensajes que le han dejado a la quinceañera.

