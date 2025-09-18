Muere visitante tras quedar inconsciente en montaña rusa de Universal Orlando

Un visitante del parque Epic Universe de Universal Orlando, en Florida, falleció el miércoles por la noche luego de desvanecerse en medio del recorrido de la montaña rusa Stardust Racers, según confirmaron voceros del parque.

El pasajero quedó inconsciente durante el trayecto y, al detenerse el juego, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. La identidad de la persona no ha sido revelada.

“Estamos devastados por este suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante”, declaró Universal Orlando Resorts en un comunicado.

La empresa confirmó que la atracción permanecerá cerrada por precaución hasta que se determinen las causas del incidente.

Investigación en marcha

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange asumió la investigación, aunque hasta ahora no ha ofrecido comentarios públicos.

Universal Orlando aseguró que está cooperando plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

