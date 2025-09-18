Por qué no deberías usar un trapeador de vapor en pisos de madera





La humedad puede causar más daños de los que imaginas. Además, te damos otros consejos sobre cuándo usar trapeadores de vapor.

A diferencia de la madera, se puede usar un trapeador de vapor en la mayoría de los pisos de vinilo.

By Haniya Rae

Los trapeadores de vapor parecen ser la herramienta perfecta para una limpieza profunda. No es necesario escurrir el agua sucia como con un trapeador, y el calor ayuda a aflojar esas manchas pegajosas que de otra forma necesitarían mucho esfuerzo para quitarse. Pero Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de Consumer Reports que evalúa los trapeadores de a vapor, tiene una advertencia:

“Quizás pienses que puedes usar un trapeador de vapor en muchas superficies porque solo usa agua caliente. Pero la realidad es que, si no tienes cuidado, pueden causar daños”, afirma.

Esto es lo que necesitas saber antes de usar un trapeador de vapor; incluido si es seguro usar en pisos de madera, si realmente puede desinfectar y qué puedes (y no puedes) poner en el depósito de agua. También destacamos los modelos de mayor rendimiento de nuestras pruebas. Para leer más información sobre los trapeadores de vapor, consulta la guía de compra y las calificaciones de los trapeadores de vapor de Consumer Reports.

Evita usar un trapeador de vapor sobre la madera

Aunque pueda ser muy tentador limpiar a fondo tus pisos de madera con un trapeador a vapor, no lo hagas. “Los cambios drásticos de temperatura y la humedad pueden deformar la madera”, dice Steve Stocki, gerente de publicidad y comercialización de Lumber Liquidators.

Esto aplica tanto para pisos de madera maciza como de ingeniería y para bambú. Algunos fabricantes de trapeadores de vapor, como Shark y Bissell, pueden indicar que sí valen para pisos de madera sellados, pero Stocki desaconseja su uso porque la humedad podría filtrarse por las juntas de las tablas y deformarlas.

CR recomienda limpiar la madera que tiene superficies selladas con una escoba, un trapeador para polvo o una aspiradora, y luego usar un trapeador húmedo (no empapado). Si tu piso de madera tiene un sellador que penetra la superficie, usa un paño húmedo en lugar de un trapeador.

Ten cuidado al usar un trapeador de vapor en otros tipos de suelos

Debes prestar atención incluso con suelos que no sean de madera. Stocki afirma que es mejor que evites usar un trapeador de vapor en suelos laminados, los cuales están hechos de tableros de fibra, ya que el calor podría dañar la superficie plástica. El linóleo, al ser similar a la madera, está hecho de partículas de madera y aceite de linaza, por lo que es poroso y susceptible a la humedad. Mejor evita el vapor y usa un trapeador o paño húmedo para limpiar.

Los azulejos de cerámica y porcelana también pueden ser delicados, a pesar de no ser porosos. Si bien los azulejos resisten el calor y la humedad de un trapeador de vapor, la lechada podría dañarse porque el agua caliente puede aflojarla o alterar su composición química. Por tanto, querrás limitar la frecuencia con la que usas el trapeador de vapor en el suelo de baldosas de la entrada o la cocina.

Para la limpieza regular de azulejos de cerámica y porcelana, usa un trapeador de esponja con agua tibia y una solución de pH neutro (revisa la etiqueta del limpiador para comprobar si es neutro). Productos químicos como el amoníaco o el petróleo pueden dañar los azulejos y la lechada, y anular la garantía de tus pisos. Para limpiar las manchas de la lechada, CR recomienda usar un cepillo para lechada humedecido en una solución de ½ taza de lejía por un galón de agua. (Para obtener más información sobre todo tipo de pisos, mira nuestras últimas calificaciones y guía de compra).

¿Qué pasa con los pisos de vinilo? “La mayoría de los vinilos son seguros para los trapeadores de vapor”, dice Stocki. Sin embargo, el vinilo está hecho de plástico con un reverso de partículas de madera, por lo que todavía podría ser susceptible a dañarse por el calor. Consulta el manual de tu trapeador de vapor para saber si tu modelo está recomendado para su uso en vinilo.

Cuidado con lo que pones en un trapeador de vapor

Los químicos presentes en los limpiadores pueden dañar el trapeador de vapor o hacer que su uso sea inseguro. “Existe el riesgo de que los químicos se acumulen en el calentador o la caldera del trapeador a vapor, lo que reduce la transferencia de calor y, por lo tanto, detiene el vapor”, afirma Trisha Rasch, gerente asociada de marca de Bissell. Rasch dice que añadir químicos también podría anular la garantía del trapeador de vapor.

Y aunque esto te sorprenda, tampoco deberías echar agua del grifo en trapeador de vapor. “Los depósitos minerales del agua del grifo pueden acumularse en la bobina de calentamiento del trapeador de vapor, lo que podría dañarla”, dice Ciufo. “Tendrás que usar agua destilada, al igual que con algunas planchas”.

Los mejores trapeadores de vapor según las pruebas de CR

Estos tres trapeadores de vapor eliminan sin problemas el kétchup, la mostaza y la mermelada pegados que usamos en nuestras pruebas. El orden es alfabético, no por puntuación en nuestras pruebas.

Bissell PowerFresh Deluxe 1806

CR’s take: The PowerFresh Deluxe earns a Very Good rating for cleaning, meaning our testers didn’t see much residue after cleaning each tile. This mop has a generous 25-foot cord, two types of scrubbing pads, and two steam levels to choose from (meant for different types of soils). A helpful indicator light tells you when the steam mop is done heating up and is ready to use. Bissell includes a two-year warranty that covers mop repairs and replacements.

Bissell PowerFresh Slim 2075A

CR’s take: If you like to have lots of accessories for cleaning, the PowerFresh Slim is a good choice. It comes with four mop heads—two large ones for cleaning floors and two small ones you can use with the attachments. It’s also the only steam mop in our tests to earn an Excellent rating for cleaning. It has a 25-foot cord, which makes it easier to maneuver, but our testers note that it doesn’t provide a clip for you to wrap the cord for storage when you’re done. Like the Bissell above, this model comes with a two-year warranty for repairs and replacements. This mop has a ready indicator light.

Shark Genius Steam Pocket S5003D

CR’s take: The Genius S5003D from Shark proves to be the best model in our tests at producing steam for cleaning, earning an Excellent rating in our steam-rate test. It comes with two mop heads and has a unique “no touch” feature that allows you to load and unload a mop pad without grabbing it—so you can keep your hands grime-free. It has a 23-foot cord. There’s no indicator light, though, so it’s difficult to know when this mop is ready for use or when it’s out of water. Shark includes a one-year warranty that covers repairs and replacements.

